El recorte del rating a la deuda de EEUU arrastra a Wall Street a las pérdidas

Caídas generalizadas en Wall Street. La sesión de este miércoles ha estado definida por la rebaja del rating que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings anunció a noche para los Estados Unidos, desde la nota máxima 'AAA' hasta un escalón inferior en 'AA+'. Un anuncio, que ha provocado notables caídas en los principales índices de la Bolsa de Nueva York.

Al cierre de las operaciones en La Gran Manzana, el Dow Jones concede un 0,98%, el S&P 500 un 1,38& y el tecnológico Nasdaq se lleva la peor parte tras perder un 2,21%.

La agencia de calificación se refirió al "deterioro fiscal esperado" durante los próximos tres años y a la deuda "cada vez más alta" del Gobierno estadounidense entre los motivos por los que ha tomado la decisión. "Los inversores pueden usar esta rebaja de Fitch como una razón para recolectar algunos beneficios, pero creemos que probablemente fue una parte natural del ciclo del mercado", dijo Mona Mahajan, estratega senior de inversiones de Eduardo Jones, en declaraciones recogidas por CNBC.

Asimismo, Mahajan apuntó que, en términos generales, estos datos "no han disuadido" su visión fundamental de la economía o los mercados. Por su parte, Brooke May, socio gerente de Evans May Wealth, explicó este miércoles en CNBC que si bien el dato es "decepcionante", no cree que tenga un "impacto significativo en la economía a corto plazo.

"Pero es una advertencia para Washington", puntualizó May. Por otra parte, los inversores siguen atentos a la publicación de resultados empresariales, y esta semana le toca a los titanes Apple y Amazon. De las empresas del S&P 500 que han publicado sus últimos resultados, alrededor del 82% han anunciado resultados mejores de los esperados, según datos de FactSet.