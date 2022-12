La relajación de medidas Covid lleva al yuan a su nivel más fuerte en tres meses. 

La euforia por la relajación de las medidas sanitarias en China aupa al yuan, que cotiza en su nivel más fuerte desde mediados de septiembre. El optimismo por la retirada de algunas restricciones antipandémicas en el gigante asiático ha alentado las apuestas sobre el posible final del 'cero covid' tras casi un año de duras restricciones. Pasadas las 12:00 hora local (04:00 GMT), el tipo de cambio 'onshore', es decir, el operado en mercados locales, había bajado hasta los 6,9515 enteros por dólar, bajando así de la barrera psicológica de los 7 por primera vez desde el 16 de septiembre. Por su parte, la tasa 'offshore' -negociada en mercados internacionales como Hong Kong- se situaba en 6,94885, también por primera vez de la citada marca desde el mismo día.

A finales de octubre y principios de noviembre, la divisa china se movió por sus niveles de cambio más bajos desde 2007 después de que los resultados del XX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) no fueran recibidos con optimismo entre los inversores. Sin embargo, desde entonces, el yuan se ha revalorizado en torno a un 5% frente al dólar.

Las bolsas chinas han recibido las noticias sobre la estrategia nacional frente al coronavirus con buen ánimo: en Shanghái el selectivo ha avanzado un 1,76% tras sumar 55,67 puntos hasta los 3.211,81 y el Shenzhen se ha colocado en las 103,56 unidades (+0,92%) y finalizó con 11.323,35. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong ha acabado con unas ganancias del 4,51% mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, ha repuntado hasta un 5,3%.

Varias ciudades como Zhejiang (este) como Ningbo o Hangzou han anunciado la relajación de sus requisitos de pruebas PCR a la población después de que el Gobierno declarase la pasada semana que "se dan las condiciones para ajustar medidas". Las pruebas PCR realizadas en las 72 horas previas o menos han sido necesarias desde hace meses en las ciudades chinas para acceder a lugares como supermercados, parques, tiendas e incluso a complejos residenciales y edificios de viviendas, dando pie a largas colas en las cabinas de tomas de muestras que han creado descontento en la población.

Estas ciudades se unen así a otras como Cantón y Chongqing, que la semana pasada hicieron más laxas sus exigencias de PCR, pese a enfrentarse a miles de nuevos casos diarios, cifras que en el pasado habrían conducido inevitablemente a confinamientos como los impuestos este año en Shanghái, Xian (centro) o Wuhan (centro). Algunos lugares permiten a infectados de covid o sus contactos cercanos hacer cuarentena en casa, lo que supone un viraje con respecto a la directriz de estos últimos años, que obligaba al aislamiento en hospitales o en centros de cuarentena, algunos de ellos en malas condiciones de salubridad. Desde hace meses, la compra en China de medicamentos contra la fiebre o el resfriado está restringida y los que los que las adquieren han de registrarse y someterse días después a pruebas PCR, medida que algunas ciudades como Hangzhou ya han cancelado.

Los establecimientos de la capital siguen pidiendo a los clientes la muestra de un PCR negativo realizado en las 48 horas previas, pese a que en los últimos días se ha procedido al cierre de numerosos puestos de toma de muestras, omnipresentes hasta ahora en las grandes urbes chinas. Dado que los residentes todavía necesitan probar que tienen una PCR negativa en sus lugares de trabajo, la demanda de pruebas PCR sigue siendo muy alta, con la diferencia de que ahora hay muchos menos lugares donde realizarlas.

Esto se tradujo en larguísimas colas, en algunos casos de varias horas, en los sitios de toma de muestras que permanecían abiertos durante un fin de semana en el que los termómetros cayeron en la capital china hasta los 11 grados centígrados bajo cero. Además, el gran volumen de pruebas hizo que la reducida capacidad de testeo no diese abasto: "Hice este domingo una cola durante media hora para poder ir a la oficina el lunes, pero el resultado no ha salido a tiempo y no he podido ir", explicó a Efe una residente. Los pequineses hicieron constar su descontento en las redes sociales del país: "La empresa me pide una prueba cada 24 horas. Tengo que hacer una cola de una hora pasando frío. Basta ya", protestaba un usuario de la red social Weibo, similar a Twitter, bloqueada en China.

Las medidas se producen tras las protestas en varios puntos del gigante asiático ante el hartazgo por el estricto control del virus y en plena oleada de contagios. Las cifras de nuevos contagios de la Covid han bajado este domingo después de que la Comisión Nacional de Sanidad informase de 30.014 casos detectados en la víspera, de los que 25.696 (un 86%) son asintomáticos según los estándares de la institución. Sin embargo, esta cifra puede estar influida por la menor realización de pruebas a la población.

Entre los 4.318 casos sintomáticos, la gran mayoría (4.247) se produjeron por transmisión local dentro de las fronteras del país, con especial incidencia en zonas como Cantón (sureste, 1.686), Pekín (1.021) y Chongqing (centro, 247). Dichas áreas también concentraron los 25.696 casos asintomáticos registrados en el país, aunque cabe recordar que las autoridades sanitarias no las incluyen en su balance de casos confirmados a menos que comiencen a manifestar los síntomas requeridos.