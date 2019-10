Los 'roboadvisors' Indexa y Finizens van a por clientes de la unión de BNP-Renta 4

Renta 4 comunicaba, hace pocos días, la adquisición del negocio de comercialización, intermediación y custodia de fondos de inversión de BNP Paribas, denominado 'BNP Paribas Personal Investors'. Dicha operación evidencia la apuesta del banco de inversión español por crecer en el negocio de servicios de inversión y posicionarse a la cabeza como plataforma de intermediación, al incorporar una unidad que cuenta actualmente con más de 18.000 clientes, con perfil tanto retail como institucional, y que suman un patrimonio de 1.250 millones en activos.

La operación, que podría ser efectiva durante el primer trimestre de 2020, no arroja cifras ya que el precio se determinará en función del número de clientes transferidos. No obstante, hay firmas que aprovechan la falta de información por parte de Renta 4 para captar clientes y, ahí, dos de los grandes 'roboadvisors', como son Indexa Capital y Finizens, están sacando partido. ¿El motivo? Ambas firmas reconocen el contacto de clientes del banco francés, que acuden a ellos ante la incertidumbre de si cambiarán las comisiones y, por ende, las subirían.

Distintas voces del sector apuntan a que este movimiento corporativo a corto plazo no implicaría ningún cambio en la política de comisiones ya que, en este tipo de operaciones, se suelen mantener las condiciones a los clientes que provienen de la otra compañía. No obstante, la situación cambia con el paso del tiempo ya que se tiende a aplicar la política de comisiones que tenga el banco de inversión español para todos sus clientes.

Desde Renta 4 señalan que "cuando se migren las cuentas y los activos a Renta 4, los plazos de las inversiones y operaciones serán los mismos. Igualmente, mantendrá sobre las posiciones traspasadas, las condiciones que actualmente tienen los clientes en BNP Paribas. En cuanto a la forma de traspaso, los clientes de BNP pueden abrir una cuenta en Renta 4 y solicitar el traspaso de sus posiciones en cualquier momento; esta fórmula obliga a realizar el cambio de forma manual. Si el cliente desea que este traspaso se haga de forma automática, para su mayor comodidad, deberá esperar a la fecha en la que los entes reguladores validen la operación y que se estima que sea a lo largo del primer trimestre de 2020.

Este posible cambio de comisiones es lo que ha provocado ciertas dudas en los clientes actuales de BNP Paribas Personal Investors. Por un lado, tienen la opción de traspasar su cartera de fondos a Renta 4 con las mismas condiciones que tenían en la entidad francesa pero, por otro lado, cabe la posibilidad de que no acudan al banco español (al no ser obligatorio) y opten por otras firmas. En Indexa Capital y Finizens son conscientes de ellos y han puesto su 'maquinaria' a trabajar para captar clientes.

La opción de Indexa Capital tiene cierta lógica. La firma, que cuenta con 257 millones de euros de activos gestionados, ofrece los fondos de Vanguard, que era el gran reclamo del servicio de bróker de BNP Paribas. François Derbaix, co-consejero delegado y fundador del gestor automatizado, ha señalado a La Información que "el caso de la venta de fondos de Vanguard por parte de BNP Paribas es un caso raro ya que no les paga comisiones y la mayoría de bancos optan por no ofrecer estos productos. No obstante, les ha funcionado bien". Este es sin duda el punto en común entre ambas firmas, aunque Indexa opta por comisión más baja en los productos de Vanguard al vender la clase institucional para el inversor minorista pero, en cambio, aplica una comisión más alta al contar con una gestión de cartera, ya que "BNP era un servicio bróker y nosotros damos un servicio de gestión de carteras".

La propia BNP Paribas sabía que había numerosos inversores que acudieron a la entidad por la oportunidad de comprar fondos como Vanguard u otros prácticamente inaccesibles en otros bancos. No obstante, el bróker galo, hace alrededor de un año (a partir del 1 de julio de 2018), optaba por incluir a los fondos de inversión de clase limpia y aquellos sin comisión de distribución para el banco, una comisión de custodia/registro. La tarifa era de un 0,05% trimestral + IVA sobre el efectivo, con un mínimo de un euro por cada posición de fondos afectados.

Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, ha señalado a La Información que "hay bastante inquietud o incertidumbre en los clientes por saber qué pasará con sus condiciones y si cambiarán tras la compra realizada por Renta". De hecho, el responsable de la dirección del 'roboadvisor' ha destacado que "notamos bastante movimiento ya que nos han contactado más de 50 clientes de BNP, lo que evidencia que podemos ser una alternativa de inversión y canalizar parte de dicha incertidumbre".