El selecto club de los gestores de fondos cinco estrellas: España, en vagón de cola 

Francisco García Paramés, Lola Solana, Beltrán de la Lastra... Estos nombres y otros muchos más son conocidos para la mayoría de inversores de fondos. La razón es clara: son los que se encargan de dar rentabilidad o algún quebradero de cabeza a sus miles de partícipes. El más conocido, sin lugar a dudas, es el fundador de Cobas que ha sido bautizado como el 'Warren Buffett español', aunque vive unos últimos años para olvidar no solo porque no bata a su índice sino porque se sitúa muy lejos de poder hacerlo, como le sucede a otros expertos en España.

España cuenta con multitud de gestores de fondos, muchos de ellos 'value', que tratan de seguir los principios de inversión de Benjamin Graham o Warren Buffett. No obstante, en los últimos años acusan en el parqué como el 'value' ha dejado paso a la moda del 'growth', que se dispara con fuerza durante este 2019 debido al miedo por parte de los inversores a que llegue una recesión económica. Pero, ¿cuántas estrellas logran los gestores más reconocidos de la industria de fondos?

La respuesta no deja en muy buen lugar a la industria española. ¿El motivo? España se sitúa como la última en valoración de sus gestores, según datos de Morningstar, que le asigna una calificación de 2,54 puntos sobre cinco, a cierre de 30 de septiembre de 2019, nota que ha empeorado en 0,05 puntos respecto al primer trimestre de este curso. Además, por si fuera poco, nuestro país cuenta con el menor porcentaje de fondos cuatro y cinco estrellas (máxima calificación) ya que solo obtiene dicho galardón uno de cada cinco productos (20%).

Nuestro vecino, Portugal, se sitúa como el segundo peor con una calificación de 2,58 puntos y solo un 28% de fondos cuatro o cinco estrellas. Pero, ¿cuáles son los gestores 'estrella' de nuestro país? Probablemente acertara pocos ya que algunos de los más 'mediáticos' o conocidos de la industria no logran ni acercarse a dicho galardón. En la categoría de bolsa española el fondo de mayor tamaño, el Santander Acciones Españolas, no logra las 'cinco estrellas' y se queda entre las tres y las cuatro dependiendo la categoría.

El otro gran fondo de la gestora del banco presidido por Ana Botín sí logra el premio de ser un 'cinco estrellas'. El Santander Small Caps España de Lola Solana es a cinco años el producto más rentable de su categoría ya que da una rentabilidad de un 7,47% de manera anualizada. Su inmediato perseguidor, el Renta 4 Bolsa I, también ostenta las 'cinco estrellas' y avanza un 6,94% en dicho horizonte temporal.

Otros fondos próximos a esta rentabilidad son dos productos de inversión que han ostentado las 'cinco estrellas' pero que actualmente se han quedado en cuatro como son el caso del Metavalor, que cede un 0,7% durante este año (pese a que la bolsa española avanza) y el EDM-Inversión, algo rezagado este curso respecto a sus principales rivales.

Los gestores que pueden decir orgullosos que son 'cinco estrellas' o 'pata negra' en la gestión de activos son Iván Martín, gestor del Magallanes Iberian Equity; David Ardura, del Gesconsult Renta Variable; Mikel Navarro de Santalucía, que tiene dicho galardón en dos productos: el Ibérico Acciones y el Espabolsa; Fabio Riccelli al frente del Fidelity Iberia y Juan Barriobero, gestor del DWS Acciones Españolas.

Otros gestores más conocidos no logran el galardón de 'cinco estrellas', aunque por diversos motivos. Por ejemplo, el Cobas Iberia de Francisco García Paramés no tiene rating debido a que se evalúan datos de rentabilidad en los últimos tres años y dicho fondo no alcanza el citado horizonte temporal, aunque tampoco las lograría debido al castigo acumulado. Beltrán de la Lastra, al frente del Bestinver Bolsa ha perdido la condición de 'cinco estrellas' y debe consolarse con contar con cuatro mientras que los discípulos de Paramés, ahora en Azvalor como Álvaro de Guzmán y Fernando Bernard, solo se quedan con dos estrellas ya que este curso y el anterior se queda bastante por debajo de sus índice de referencia y de la media de productos financieros de su categoría.

Si España es la última según el rating de Morningstar... ¿Qué países ocupan los primeros puestos? El líder, con clara ventaja sobre su inmediato perseguidor, es Holanda que obtiene una calificación media de 3,67 puntos y que cuatro de cada cinco fondos (80%) obtiene las cuatro o cinco estrellas de Morningstar. Le seguirían Suiza con una nota media de 3,49 y un 67% de fondos con el máximo o segundo más alto galardón mientras que cerraría el podio Finlandia, a solo dos centésimas de Suiza (3,47 puntos) y un 61% de productos con cuatro o cinco estrellas.