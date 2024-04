Soltec se tambalea en bolsa: el auditor EY fuerza la reformulación de sus cuentas

Soltec Power Holdings, el fabricante español de seguidores solares (trackers) ha hecho un borrón y cuenta nueva de sus resultados anuales de 2023 por recomendación del auditor, teniendo en cuenta su presentación al mercado a finales de febrero. En concreto, la compañía ahora declara 395 millones de ingresos consolidados, un 32% menos que los 587 millones que publicó a finales de febrero. El Ebitda (resultado bruto de explotación) pasa de 56,5 a 10,4 millones, mientras que su beneficio de 11,7 millones se transforma en unas pérdidas de 23,4 millones, según la documentación enviada a la CNMV.

El revolcón contable se ha producido una discrepancia con su auditor, Ernst & Young (EY), sobre el momento de reconocimiento de las ventas netas que implica dejar de registrar ingresos por un total de 192 millones de euros, relacionados con el suministro de seguidores solares, junto con sus costes correspondientes por un importe de 144 millones de euros, según lo informado a la CNMV. Las acciones de Soltec han comenzado a cotizar a las 9:52 horas con un desplome del 10%, hasta 2 euros, después de permanecer bloqueadas en subasta desde la apertura.

El fabricante de paneles solares publicó sus resultados del ejercicio 2023 el 28 de febrero, tras la aprobación del consejo de administración y un informe favorable de la comisión de auditoría. Los resultados incluyeron los ingresos y gastos mencionados en el nuevo tratamiento contable. En un comunicado, la compañía que dirige Raúl Morales menciona que el auditor había informado al consejo y a la comisión de auditoría en ese momento que no habría cambios materiales en los resultados, aunque el proceso de auditoría aún no había concluido.

Posteriormente, Soltec añadió que Ernst & Young expresó su desacuerdo con el reconocimiento contable en 2023 de ingresos relativos a 36 contratos de suministro de seguidores solares bajo la modalidad 'bill and hold', por un total de 192 millones de euros. Estos ingresos no fueron registrados en las cuentas formuladas este lunes, pero sí fueron comunicados en febrero. Sin embargo, la empresa señala que estos ingresos no reconocidos en 2023 serán contabilizados en 2024.

Aunque Soltec no comparte los criterios del auditor, ha decidido aceptar los ajustes solicitados para salvaguardar el interés de la compañía y sus grupos de interés. El procedimiento 'bill and hold' es común en el sector industrial y requiere que el material esté fabricado por la empresa suministradora y que el control de la mercancía se transfiera al cliente antes de su entrega física, con requisitos contables específicos para este tipo de actividad.

Soltec había incluido ingresos por operaciones de venta 'bill and hold' en sus cuentas anuales de 2022, 2021 y 2020, con informes favorables tanto de Ernst & Young en 2022 como de Deloitte en 2021 y 2020. La diferencia de opiniones se limita al momento de reconocimiento de estos ingresos y no afecta a su validez. Se espera que los ingresos asociados a las 36 operaciones mencionadas sean reconocidos contablemente a lo largo de 2024.