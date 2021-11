Vídeo | Telefónica camina sobre los 4 euros en busca de consolidar soportes

En el videoanálisis vemos a TELEFÓNICA, una acción del IBEX 35 que en las últimas jornadas ha dejado patente cual es el nivel que no debería perder para seguir siendo positivos con la acción. Siempre y cuando no pierda el soporte 3,59, el sesgo es positivo y podemos pensar en posteriores subidas. Tiene un pero importante y es que todavía no ha visitado el último máximo relevante y a su vez el nivel clave fibonacci 61,8 de la crisis provocada por el COVID. Como siempre todos los niveles técnicos, con detalle en el vídeo.