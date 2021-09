Wall Street cierra la sesión teñido de rojo y el Nasdaq se despide de su racha

El parqué neoyorkino de Wall Street ha concluido la segunda sesión de la semana en signo rojo, tras permanecer cerrado durante el lunes debido a la celebración del Día del Trabajo. Los tres índices de referencia han marcado pérdidas, que han estado lideradas por el Nasdaq, que pone fin a su buena racha positiva que acumulaba desde días atrás.

Según el estratega de Morgan Stanley Andrew Sheets, el mercado se encuentra en las etapas finales de una transición de mitad de ciclo, por lo que se podría presenciar unos septiembre y octubre "accidentados". "Los próximos dos meses conllevan un riesgo enorme para el crecimiento, las políticas y la agenda legislativa", dijo Sheets en una nota recogida por el canal CNBC.

Además de a los miedos por nuevos bloqueos para frenar la expansión de la covid-19, el analista se refería a las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya ha adelantado su intención de comenzar a retirar los estímulos si la economía continúa por la senda adecuada.

De esta forma, el selectivo que agrupa a las principales empresas tecnológicas, el Nasdaq, ha sido el que ha liderado las caídas tras marcar un retroceso del 0,6% u 87 puntos tras la clausura de los mercados, por lo que se desliza hasta las 15.286 unidades y pone fin a cuatro días consecutivos de récords.

Por su parte, el selectivo de referencia de las 30 principales empresas de Estados Unidos, el Dow Jones Industrial, se ha dejado un 0,2% o 68 puntos, situándose en los 35.031 enteros y continúa con su racha negativa de esta semana.

En relación al S&P 500, selectivo que engloba el mercado más amplio, ha cerrado la sesión con un retroceso del 0,13% o 6 unidades, para deslizarse hasta los 4.514 puntos. Así, continúa con su tendencia de la semana pasada, donde marcó leves variaciones.

En cuanto a los sectores, los más favorecidos de la jornada fueron el de servicios públicos (1,79%), el de bienes de consumo esenciales (0,79%) y el inmobiliario (0,56%), mientras que los más perjudicados fueron el energético (-1,29%), el de materias primas (-1,01%) y el de comunicaciones (-0,43%).

"Se ha mirado mucho hacia el lado positivo, aferrándose a la narrativa de crecimiento. En realidad, no ha cambiado nada, pero algunos factores exógenos negativos, como Afganistán, el huracán Ida y el informe de empleo del viernes (que no cumplió las expectativas), se han combinado para frenar los sentimiento en esta semana", dijo Devitt, en unas declaraciones recogidas por el diario The Wall Street Journal.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió a 69,30 dólares el barril, y al cierre de Wall Street, el oro bajaba a 1.791,70 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años descendía hasta 1,339 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,1816.