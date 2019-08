Al menos un muerto y ocho heridos en un incendio de un hospital en París

París se ha levantado con la tragedia este jueves. Una persona resultó muerta en la noche del miércoles al jueves y otras ocho heridas, de ellas cuatro bomberos, por el incendio de un anexo del hospital Henri-Mondor de Créteil, ciudad limítrofe con París.

Une centaine de sapeurs-pompiers ont été engagés. pic.twitter.com/y2UxDtTxye — franceinfo (@franceinfo) August 22, 2019

La fallecida es una mujer que fue encontrada sin vida en un ascensor, explicó a la emisora France Info un responsable de los bomberos, que rescataron a varias personas mediante las escaleras que tendieron desde sus camiones para acceder al edificio de diez plantas, que sirve de alojamiento al personal del hospital.

Pese a la violencia del incendio y a su proximidad, el centro sanitario no se vio afectado en su actividad y no fue necesario evacuar a los enfermos. No se conocen todavía las causas del siniestro, que necesitó la intervención de un centenar de bomberos.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzyn, manifestó su "emoción" por lo ocurrido y su "apoyo a las víctimas y a sus allegados", además de agradecer la "intervención eficaz" de los servicios de urgencia.