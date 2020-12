Alemania vuelve a recomendar no viajar a las Canarias por ser zona de riesgo

Las autoridades alemanas han vuelto a incluir a las Islas Canarias en su lista de zonas de riesgo por coronavirus a las que aconseja no viajar si no es para viajes esenciales. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán actualizó hoy su recomendación de no viajar a España con esta nueva inclusión de las Islas Canarias en su lista, que entrará en vigor el próximo día 20. La recomendación oficial vigente para el territorio español "debido a la elevada cifra de contagios" se extiende al insular canario desde esa fecha.

En su descripción de la situación epidemiológica, agrega que "España se está viendo gravemente afectada por la covid-19". "En todo el país, la incidencia acumulada en siete días supera los 50 casos por 100.000 habitantes, por lo que toda España ha sido catalogada como zona de riesgo", agrega el ministerio. Este es el valor que contempla el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, competente en la materia, para considerar una región zona de riesgo. Las Canarias ya habían figurado como zona de riesgo desde el 2 de septiembre, pero el 24 de octubre las autoridades levantaron la advertencia a no viajar a las islas debido al descenso de las cifras de contagio.

En las últimas 24 horas en Alemania 33.777 casos nuevos y 813 muertos, con lo que bate el récord diario de contagios, según el balance publicado este viernes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, que incluye unos 3.500 positivos correspondientes al cómputo del día anterior que no fueron incluidos por motivos técnicos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.439.938 personas contagiadas y 24.938 decesos. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 1.069.400 personas curadas, incluidas 21.800 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

Las regiones alemanas más afectadas por la pandemia son Renania del Norte-Westfalia (339.176 casos y 5.075 fallecidos), Baviera (278.006 contagiados y 5.483 muertos) y Baden-Wurtemberg (202.133 positivos y 3.795 víctimas mortales). En Berlín el balance se eleva a 83.697 personas contagiadas y 959 decesos. En este contexto, el ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, avanzó que si la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprueba la vacuna de Pfizer y BioNTech, la Unión Europea podría comenzar a administrarla el 27 de diciembre.