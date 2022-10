El archivo nacional de EEUU confirma que faltan documentos de la era Trump. 

La Administración Nacional de Archivos de Estados Unidos ha comunicado en una carta enviada al Congreso este viernes que todavía faltan algunos documentos de la Administración Trump, que tendrían que haber sido transferidos en virtud de la ley de registros presidenciales. En una carta enviada al Comité de Supervisión de la Cámara, Debra Steidel Wall, archivista interina, ha afirmado que la institución está trabajando para recuperar mensajes electrónicos de algunos funcionarios de la Casa Blanca que habrían utilizado cuentas personales de correo electrónico y mensajería para realizar negocios oficiales, según recoge el periódico 'The Hill'.

Si bien los Archivos han podido recuperar este tipo de documentación de algunos exfuncionarios de Trump, Wall ha indicado que todavía faltan mensajes de quienes no los han entregado por el momento. La institución ha planteado la posibilidad de que haya consecuencias legales para quienes no cumplan con la entrega. Wall ha indicado que los Archivos consultarían al Departamento de Justicia sobre si "iniciar una acción para la recuperación de registros eliminados ilegalmente", ha informado el diario 'New York Times'. "Si bien no existe una manera fácil de establecer una responsabilidad absoluta, sabemos que no tenemos la custodia de todo lo que deberíamos", ha lamentado la archivista.

Esta situación se da a conocer después del registro por parte del FBI en su mansión de Mar-a-Lago, donde encontraron más de 10.000 documentos e imágenes del Gobierno que no mostraban ningún tipo de marca de que estuviesen clasificados. Algunos de los documentos incautados detallan operaciones calificadas como ultrasecretas y que están tan estrechamente protegidas que muchos altos funcionarios de seguridad nacional no saben nada sobre ellas. Los servicios de inteligencia también encontraron un documento que detalla las defensas militares de un Gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares.

El magnate también se enfrenta a la demanda de la fiscal general de Nueva York, que incluye a tres de sus hijos -Donald, Eric e Ivanka- por presuntos delitos fiscales dentro de la Organización Trump. Según ha detallado James en una demanda de más de 200 páginas, el exmandatario y sus hijos estarían presuntamente involucrados en un fraude expansivo, que duró más de una década y afectó a todos los niveles de la Organización, y del que el propio Trump se lucró.

El origen de la demanda se remonta a marzo de 2019, cuando la declaración ante el Congreso de Estados Unidos del antiguo abogado de la Organización Trump, Michael Cohen, plantease preguntas sobre el "estado financiero potencialmente fraudulento" de la compañía. Trump, por su parte, ha criticado en sucesivas ocasiones la investigación, la cual considera como una "cruzada" en su contra, e incluso se ha referido a James como una "fiscal renegada" encargada de un caso "vengativo y egoísta".