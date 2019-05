Los sucesores de May velan armas para liderar el caos del Brexit... y Reino Unido

La posible dimisión de Theresa May este viernes podría dejar al proceso del Brexit sin líder que lo encauce y a Reino Unido sin jefe de Gobierno, a poco más de 48 horas de que se conozcan los resultados de las elecciones europeas (en las que los británicos ya participaron este jueves). Sin embargo, este escenario abre las puertas a otros pesos pesados del Partido Conservador, que aspiran tanto a liderar a los 'tories' como al país en este momento trascendental. De hecho, ya hay algunos que han dado el paso, como el exministro de Exteriores Boris Johnson, favorito con diferencia para las casas de apuestas.

La elección no será fácil, menos aún teniendo en cuenta que como pronto tendría lugar en junio, cuando los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo ya se conozcan (se espera una dolorosa derrota de los conservadores, con una intención de voto estimada de apenas el 8,1%). De hecho, esta es una de las razones que podría llevar a May a dimitir, ya que se espera que el partido del Brexit de Nigel Farage logre la victoria con más del 33% de los apoyos. La confianza de los 'tories' de cara a las elecciones celebradas en Reino Unido este jueves (el domingo en España) es tan baja que apenas han invertido en la campaña de unos comicios a los que esperaban no tener que concurrir.

Hay casi más esperanzas puestas en el futuro del Partido Conservador que en el presente: la popularidad de Theresa May está bajo mínimos y un 69% de los británicos consideraban la semana pasada que su carrera como primera ministra estaba amortizada. Por eso, Johnson y otros ministros han decidido dar ya el paso, mientras que hay otros pesos pesados entre las filas 'tories' que se lo están planteando seriamente.

Boris Johnson, el exministro más eurófobo

El caso de Boris Johnson es particularmente curioso: llegó a las más altas esferas de la política británica como uno de los principales agitadores antes del referéndum de 2016, pero, tras la tormenta, adoptó voluntariamente un rol secundario, incluso desmarcándose de la línea definida por los 'tories' e incluso llegó a dimitir como ministro de Exteriores en julio de 2018. Al final, ha vuelto al primer plano después de anunciar la semana pasada que se postulará para suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador.

Andrea Leadsom, la portavoz del gabinete

Otra de las posibles candidatas que podrían aspirar a suceder a May es Andrea Leadsom, la portavoz del gabinete en la Cámara de los Comunes, quien anunciaba este miércoles su dimisión por su discrepancia con el nuevo acuerdo que May ha ofrecido al resto de partidos. En su opinión, se trata de un paso erróneo. "No creo que vayamos a ser un Reino Unido verdaderamente soberano a través del acuerdo que se nos está proponiendo ahora", explicaba Leadsom en su carta de renuncia. "Siempre he mantenido que un segundo referéndum sería peligrosamente divisivo, y no apoyo que el Gobierno voluntariamente facilite esa concesión". Por el momento, no ha dado el paso, pero parece la rival más potente a Boris Johnson.

Otros ministros como posibles sucesores

Aunque no hay candidatos oficiales y ni siquiera una fecha para la celebración de una futura elección del nuevo líder de los 'tories', la prensa política británica ya especula con posibles sucesores a May, entre los que se cuentan varios miembros de su gabinete, como Sajid Javid (Interior), Liz Truss (secretaria del Tesoro), Michael Gove (Medioambiente) o Jeremy Hunt (Exteriores). Javid, de hecho, es uno de los ministros que ya le han comunicado a May su malestar con la oferta a la oposición en relación a un nuevo acuerdo que incluye la modificación de 9 puntos clave, desde la opción de un segundo referéndum a la revisión de la polémica cláusula de salvaguarda irlandesa.