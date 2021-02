Bruselas advierte que faltan reformas en los planes de recuperación nacionales

La Comisión Europea (CE) ha avisado que muchos de los países europeos necesitan encontrar el adecuado equilibrio entre reformas e inversiones en sus planes para recibir fondos de recuperación, ya que varios se centran en gran medida en las segundas en detrimento de las primeras.

El Ejecutivo comunitario está debatiendo con la mayoría de Estados de la Unión Europea (UE) los borradores de sus planes para asegurarse de que, cuando puedan presentar los documentos definitivos, estos se ciñan a los criterios para recibir rápidamente luz verde de Bruselas.

"En un número importante de los planes, el equilibrio general entre reformas e inversiones, un criterio clave de evaluación, todavía tiene que ser ajustado. En algunos Estados miembros hay una fuerte dependencia de las inversiones más que de las reformas y parte del trabajo ahora es intentar encontrar el equilibrio", explicó este lunes un alto cargo comunitario sobre el estado de estas discusiones. De momento, 18 Estados, entre ellos España -que opta a más de 140.000 millones de euros en fondos- han presentado sus borradores completos o buena parte de ellos, seis han compartido con la Comisión elementos de los mismos y solo tres no han remitido aún documentos.

Las medidas deben centrarse en propulsar el crecimiento y el empleo, así como en las transiciones ecológica y digital -a las que deben destinar el 37% y 20% de los fondos, respectivamente- y abordar al menos un conjunto importante de las recomendaciones económicas que la Comisión hace cada año a los países.

Según las citadas fuentes comunitarias, que rehusaron pronunciarse sobre países en concreto, las inversiones propuestas por los Estados están en línea con estos criterios, aunque algunos aún no alcanzan el 37% destinado a medidas relacionadas al clima. Además, apenas se han dado problemas de que las inversiones propuestas no puedan financiarse con las ayudas europeas, con excepción de algunos borradores que plantean cubrir con las mismas costes recurrentes, lo que no está permitido.

En general, la CE cree que queda un trabajo "sustancial" por hacer para proporcionar estimaciones de coste de las medidas, definir con claridad los objetivos cuantitativos y cualitativos de las mismas y establecer sistemas adecuados de auditoría y control del uso de los fondos. En cuanto a la necesidad de cumplir con las recomendaciones anuales de la Comisión, fuentes comunitarias recordaron que no se trata de acometer todas, pero sí "un conjunto significativo" de las mismas y "suficientemente bien, de modo que el progreso sea sustancial".

"Las recomendaciones son formuladas de modo amplio, este es el punto de partida, pero dejan margen de maniobra para que los Estados miembros detallen el tipo de reformas que ayudarían a lograr los objetivos que están en las recomendaciones", apuntó otro alto cargo comunitario, precisando sin embargo que "lo que debe ir en el plan es algo detallado".

Una vez entre en vigor la regulación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia -que el pleno de la Eurocámara votará esta semana- los países tendrán en principio hasta el 30 de abril para presentar sus planes definitivos. La Comisión tendrá dos meses tras su recepción para evaluarlos, una tarea que espera haber completado en primavera.

Sin embargo, los fondos no estarán disponibles hasta que todos los parlamentos nacionales de todos los países hayan ratificado la legislación que permitirá a la Comisión emitir deuda para financiar el Fondo y de momento solo seis Estados lo han hecho.

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia canalizará 672.500 millones de euros de los 750.000 millones totales del Fondo de Recuperación. A España, primera beneficiaria del mismo, le corresponden 69.528 millones de euros en transferencias a fondo perdido y hasta 85.000 millones en préstamos.