Científicos crean Atomik, un vodka hecho en la zona de exclusión de Chernobyl

Hace ya más de tres décadas, Chernobyl vivió el peor desastre nuclear de la historia. Aunque no hay cifra oficial, algunos informes de la ONU detallan que son hasta 4.000 las vidas las que se ha cobrado. A día de hoy -y a pesar del auge del turismo ocasionado por el éxito de HBO- los niveles de radiación todavía persisten (y lo harán hasta 2040, según informes de investigadores publicados por The New York Times).

Eso sí, todo esto no ha sido impedimento para un grupo de científicos de la Universidad de Porstmouth que han elaborado el vodka 'Atomik', licor hecho con agua y granos de la zona de exclusión. Se tratar del primer producto creado en Chernobyl desde 1986.

La 'receta' forma parte de un proyecto de investigación de tres años sobre la transferencia de radioactividad a los cultivos en Chernobyl. La idea era averiguar si el uso de la tierra de la zona abandonada podía ser útil para cultivar.

"Treinta años después del accidente, fue cuando encontramos que en el área los cultivos estaban por encima de los límites de radiación. Técnicamente no se pueden comer, pero pensamos en utilizar los granos que teníamos para crear un vodka", explica a CNN Jim Smith, el director del proyecto.

"Es seguro para beber"

Los científicos diluyeron el alcohol destilado con agua mineral de un acuífero en la ciudad de Chernobyl, a tan solo 10 kilómetros del reactor sur. Según ellos, está libre de contaminación.

Aunque parezca lo contrario, los creadores de este brebaje insisten en que "es seguro para beber", ya que pese a haber encontrado radiactividad en el grano utilizado, la destilación redujo las impurezas a un nivel indetectable.

Proceso de producción

El equipo de científicos acaba de fundar Chernobyl Spirit Company. Con esto plantean comenzar una primera fase de producción de 'Atomik' a pequeña escala. La idea es devolver el 75% de las ganancias a las comunidades afectadas por el desastre.

"Esta es la botella de licor más importante del mundo porque podría ayudar a la recuperación económica de las comunidades que viven en las zonas abandonadas y sus alrededores", explicó Smith en un comunicado.