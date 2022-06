Condenan a 20 años por tráfico sexual de menores a la expareja de Epstein. 

La británica Ghislaine Maxwell ha sido sentenciada este martes a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores en la red de pedofilia dirigida por el multimillonario Jeffrey Epstein a principios de los años 2000. Un tribunal federal de Nueva York ya declaró culpable en diciembre de cinco de los seis casos que se le investigaban a Maxwell, hija del empresario Robert Maxwell, dueño del diario británico 'The Daily Mirror' y con triple nacionalidad: británica, estadounidense y francesa. Entre los cargos, se incluían tráfico sexual de un menor, el transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos relacionados con conspiración, tal y como ha recordado la cadena CNN.

Maxwell reconoció haber contratado a Virginia Giuffre, cara visible del caso Epstein, quien acusó al príncipe Andrés de Inglaterra de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor, con Epstein como intermediario. Giuffre fue masajista del multimillonario cuando tenía 17 años en su finca de Palm Beach, aunque Maxwell negó tener conocimiento de cualquier abuso sexual: "Puedes ser masajista profesional a los 17 años en Florida. "Hasta donde yo sé, una masajista profesional se presentó para recibir un masaje. No hay nada inapropiado o incorrecto en eso". Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado e su celda de una prisión de Nueva York en agosto de 2019.

Durante todo el proceso, los fiscales han mantenido el caso estrechamente centrado en las interacciones de Maxwell con cuatro chicas entre los años 1994 y 2004, tiempo en el que la celebridad británica habría tenido una relación sentimental con Epstein. Una de las cuatro mujeres que acusaron a Maxwell de tráfico sexual, aseguró en el juicio haber sido "captada" por la británica cuando le presentaron al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, a la edad de 14 años. La víctima, bajo el pseudónimo de 'Jane', contó que conoció al expresidente Trump en la década de 1990 en Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida, y que participó en 1998 en un concurso de belleza infantil vinculado a varias empresas de Trump. Asimismo, también reveló que estuvo en uno de los famosos vuelos de Epstein junto al príncipe Andrés de Inglaterra.

Este episodio fue confirmado en el juicio por el veterano piloto del avión privado de Epstein, Larry Visoski, quien admitió conocer a 'Jane' en uno de esos vuelos, aunque negó que supiera la edad que tenía en aquellos momentos, detalló la cadena NBC News. Estos vuelos se convirtieron en el objeto del escrutinio de los medios de comunicación cuando se publicó que en ellos habrían viajado figuras tan ilustres como el príncipe Andrés, el expresidente Bill Clinton, el propio Trump o su abogado, Alan Dershowitz.

'Jane' contó ante el tribunal que Epstein abusaba regularmente de ella en sus mansiones de Palm Beach, Nueva York y en su rancho en Nuevo México. "Me hicieron cosas despreciables y no querría seguir hablando de ellas", dijo. Según testificó, conoció a Epstein y Maxwell en un campamento de verano, cuando su padre acaba de fallecer y la situación en casa no era buena. "Mi familia tenía problemas de dinero" y Epstein pagó algunas facturas, mientras que la acusada actuó como "una hermana mayor" al tiempo que "traficaba" con ella.