La Policía de Honduras defiende el "uso de la fuerza" para frenar el coronavirus

El portavoz de la Policía Nacional de Honduras, Jair Meza, ha defendido este jueves el "abuso" y el "uso de la fuerza" por parte de los agentes contra los ciudadanos en el marco del estado de emergencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus en la nación centroamericana.

"Si no se aplica en algunos casos la fuerza, esto (el coronavirus) seguirá avanzando y habrá más infecciones", ha indicado Meza, al tiempo que ha señalado que el "abuso" con el que actúan los agentes ha permitido salvar vidas. Aunque ha señalado que no justifica el abuso de la fuerza, ha reconocido que en ocasiones es "necesario" porque los hondureños no cumplen con las medidas de restricción impuestas en el país, como el toque de queda.

Asimismo, ha manifestado que muchos agentes de la Policía serán acusados de violación de los Derechos Humanos una vez se aplaque la pandemia. "Nosotros hablamos todos los días con nuestros policías para evitar cualquier incidente que no respete los Derechos Humanos, pero al final de esto a muchos policías nos van a acusar por abuso de los Derechos Humanos", ha afirmado Meza, según ha trasladado el diario local 'Proceso Digital'.

En este sentido, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha advertido este jueves de que la desescalada no comenzará en el país hasta que la población cumpla con las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar el coronavirus. Honduras, con 519 casos confirmados y 47 muertes, ha declarado la "emergencia nacional sanitaria" por el coronavirus, que incluye confinamiento y cierre de fronteras, si bien el Gobierno trabaja ya en una "salida inteligente".