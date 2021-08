El caos en el aeropuerto de Kabul frena las evacuaciones de la 'lista de Sánchez'

Las imágenes de caos en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul se sucedieron ayer por cuarto día consecutivo. Mientras los talibanes buscaban puerta por puerta a opositores y colaboradores de las potencias extranjeras, miles de afganos se agolpaban en las inmediaciones del aeródromo, donde los radicales impedían con puestos de control y disparos que entraran en el aeropuerto para escapar del país en los vuelos internacionales. Ya hay doce muertos por armas de fuego y avalanchas entre la multitud. El Gobierno de Pedro Sánchez, que ha comenzado a recibir a solicitantes de asilo antes de enviarlos a otros países de la UE y da por completada la primera fase de la evacuación tras la llegada a Madrid de 53 repatriados entre los que figuran cinco españoles, pretende evacuar a una larga lista de 800 personas siempre que la situación lo permita, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo dudan de que se pueda evacuar a un colectivo tan amplio. 800 personas "con distintas probabilidades" y que conforman" listas tentativas que luego no sé si se van a materializa de una forma o de otra", admitió ayer el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá.

La situación sobre el terreno no invita al optimismo. El propio embajador de la Unión Europea en Kabul, Andreas von Brandt, advirtió ayer a los afganos que el caos en el aeropuerto provoca "un elevado riesgo de que nadie salga", dado que las puertas podrían volver a cerrarse por motivos de seguridad. Mientras, cientos de personas que cuentan los documentos en regla y el permiso para volar a los países con los que colaboraron no están consiguiendo llegar a tiempo a los vuelos debido a la represión de los talibán, que intentan que la población se encierre en sus casas. Un total de 17 agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) permanecen en el aeropuerto con el embajador español en Afganistán, Gabriel Ferrán Carrión-quien fue cesado el 3 de agosto pero continúa en Kabul- con la misión de crear 'pasillos de seguridad' dentro del anillo del aeródromo protegido por EEUU. Intentan así continuar con la evacuación de los afganos que prestaron ayuda a España y que figuran en las listas del Gobierno para abandonar Afganistán. Tras ser informados por mensaje de que están en dichas listas de evacuación, estos colaboradores -muchos de los cuales están escondidos- deben llegar por sus propios medios hasta el aeropuerto.

Además de a los colaboradores, el Gobierno también baraja traer a España a líderes de la sociedad civil y defensores de los Derechos Humanos afganos cuyas vidas podría estar en peligro tras la ofensiva relámpago de los insurgentes, según anunció ayer el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, durante la primera reunión del grupo de trabajo que supervisa la repatriación, que tuvo lugar por videoconferencia y supuso la reaparición (desde Lanzarote) del presidente Sánchez cuatro días después de la caída de Afganistán en manos de los talibanes. La coordinación del grupo -integrado por Exteriores, Defensa, Interior, Sanidad e Inclusión y Migraciones- ha recaído sobre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ayer inició una ronda de contactos con el resto de partidos para informarles sobre el operativo. La situación es Kabul es "muy compleja, desesperante y angustiosa para miles de personas y familias" y el objetivo del Ejecutivo es poder evacuar "a las máximas personas posibles", reconoció ayer el propio Bolaños.

Hacia las 4.30 horas de este jueves aterrizó en Torrejón de Ardoz el avión A400 de las Fuerzas Armadas con el primer grupo de evacuados españoles y colaboradores afganos y familiares. Otro A400M viajó esta madrugada desde Dubái a Kabul para recoger a un segundo grupo de personas que serán evacuadas de Afganistán, según un comunicado conjunto de los ministerios de Exteriores y Defensa. Otro aguarda en Dubái para volar hasta el caótico aeropuerto de Kabul, mientras que en la tarde del jueves otra aeronave partió desde la base aérea de Zaragoza también con destino Dubái. El principal escollo en la operación es la dificultad de muchos de los afganos para llegar al aeropuerto a causa de la vigilancia desplegada por los talibanes en sus inmediaciones. Albares se refirió a "un cierto cuello de botella" en el aeródromo, a pesar de que el Ejército de Estados Unidos mantiene su control.

El problema se repite en todas las grandes capitales. La embajada de EEUU advirtió el miércoles que no podía asegurar un recorrido seguro hasta el aeropuerto de Kabul para aquellos afganos que han trabajado para Washington, que ha evacuado a 7.000 personas en los últimos cinco días. Desde el Departamento de Estado, el portavoz de la cartera de Exteriores, Ned Price, reconoció que han visto informaciones en redes sociales de que hay personas que no están siendo capaces de alcanzar el aeródromo y que, en algunos casos, son ciudadanos estadounidenses. Mientras, las tropas de EEUU priorizan la seguridad en el aeropuerto y por ahora no realizan operaciones de 'rescate' de los estadounidenses que no han logrado abandonar la capital.

Mientras Washington presiona a los talibanes para que dejen un corredor seguro con el fin de que los estadounidenses y sus colaboradores afganos puedan alcanzar el aeropuerto, el diario 'The New York Times' reveló este jueves que los talibán buscan personas que han trabajado con las fuerzas de EEUU y de la OTAN. También amenazan con matar o arrestar a sus familiares si no las localizan. La fuente del NYT es un documento confidencial de la ONU fechado el pasado miércoles y fue elaborado por el Norwegian Center of Global Analyses, un grupo asesor de amenazas que provee información de inteligencia. Los insurgentes tienen una lista de personas y localizaciones y van puerta por puerta "arrestando y/o amenazando con matar o arrestar a miembros de la familia de las personas objetivo a menos que se entreguen ellos mismos a los talibanes".