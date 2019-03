El Parlamento Británico permite a May volver a votar su acuerdo sobre el Brexit

The Speaker has provisionally selected these options for #IndicativeVotes:



(B) #NoDeal

(D) Common market 2.0

(H) EFTA and EEA

(J) Customs Union

(K) Labour's alternative plan

(L) Revocation to avoid #NoDeal

(M) Confirmatory public vote

(O) Contingent preferential arrangements pic.twitter.com/xvXO4efsGg