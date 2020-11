Twitter suspende una cuenta que robó la identidad de Trump y lo llamó idiota

Twitter ha suspendido la cuenta del grupo australiano de comedia 'The Chaser' por hacerse pasar por el presidente norteamericano, Donald Trump, y viralizar el mensaje "no voten por mí, soy un enorme idiota". El colectivo satírico utilizó la imagen y nombre del dirigente, pero su biografía sí aclaraba que "no es el 45º presidente de los Estados Unidos de América. Solo unos muchachos muy traviesos".

El 'post' recibió miles de me gusta antes de ser eliminado de la red social, y las capturas de pantalla todavía circulan en la plataforma. El grupo aseguró que "tuvimos una buena racha", en su cuenta de Facebook. Los hombres también reconocieron que su mensaje probablemente violó la política de suplantación de identidad de la red social que impide que los usuarios creen cuentas que podrían engañar a otros.

"Entendemos que Twitter haga esto", dijo el editor del sitio web de The Chaser, Cam Smith, en un comunicado al portal 'The Shot'. "Después de todo, no estaría fuera de lo común que Trump tuiteara algo tan extravagante. En todo caso, este habría sido uno de sus tuits más razonables. La gente sí podría confundirse".

Aún así, el grupo criticó que "es impresionante que Twitter solo tardara 20 minutos en anular la verificación de nuestro perfil, y le tomó casi cuatro años comenzar a verificar la veracidad de los tuits del presidente.... Todos sabemos que las palabras de los comediantes son mucho más peligrosas que las del tipo que controla el 50% de las armas nucleares del mundo".