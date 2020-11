Elecciones en Venezuela: unas extrañas votaciones en las que se sabe el ganador

Venezuela va a celebrar elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre para renovar a los diputados de la Asamblea Nacional (no al presidente Nicolás Maduro, que será dentro de cuatro años). Pero estos comicios son realmente extraños porque no se presentan los principales partidos de la oposición de modo que ya se sabe quién va a ganar: los partidos que apoyan a Nicolás Maduro.

¿Qué se elige en estos comicios? Se eligen los miembros de la Asamblea Nacional que hasta ahora estaba compuesta por 167 diputados. Pero en el verano pasado, el Consejo Nacional Electoral amplió el parlamento de 167 a 277 diputados. Cien diputados más. Son elecciones legislativas, y se efectúan cada cinco años. La Asamblea Nacional puede enmendar o reformar la Constitución, controlar al gobierno, aprobar los viajes al extranjero del presidente de la nación, aprobar el presupuesto e incluso autorizar al gobierno a firmar contratos de interés nacional (los contratos petroleros). Debería ser un contrapoder al gobierno, como todo país democrático, pero ha sido neutralizada por Maduro desde que fue elegida en 2015.

¿Qué sucedió en las pasadas elecciones de 2015? En las últimas elecciones parlamentarias de 2015 ganó una coalición de partidos antichavistas llamada MUD (Mesa de Unidad Democrática). A pesar de haber ganado las elecciones con 112 diputados y tener la mayoría del Congreso, la Asamblea no ha podido aprobar ni una sola ley desde 2015. La razón es que el Tribunal Supremo, controlado por chavistas, suspendió a tres diputados aduciendo irregularidades. Con lo cual la MUD dejó de tener la mayoría de dos tercios para aprobar cualquier ley.

¿Por qué la oposición no se quiere presentar esta vez? La oposición dice que para hacer fiables estas elecciones habría que implantar ciertas reglas, según resumió el medio venezolano eldiario.com: restablecer el derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar. Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación. Cesar las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política. Restablecer la participación plena de todos los partidos políticos y de sus legítimas autoridades. Tener un Consejo Nacional Electoral independiente, nombrado por la Asamblea Nacional, conforme a lo señalado por la Constitución. Cumplir con el cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria. Acceder a los medios de comunicación públicos y privados. Realizar auditorías del sistema electoral, incluyendo las nuevas máquinas de votación. Tener observadores nacionales e internacionales calificados en todas las etapas del proceso.

¿Por qué la UE no reconoce estas elecciones? El gobierno venezolano invitó luego a la UE a observar las elecciones. Una misión diplomática de la UE visitó el país en septiembre y se reunió el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y todas las fuerzas de oposición Las reuniones también incluyeron a funcionarios del régimen, la Conferencia Episcopal Venezolana, la sociedad civil y el sector privado, según la UE. Al volver, los representantes de la UE afirmaron que no existían garantías para "un proceso electoral libre, justo y democrático". El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad José Borrell pidió que se retrasasen seis meses las elecciones para que se pusieran en marcha todas las peticiones de la UE. Maduro se negó.

¿Por qué existe otra Asamblea que se llama Constituyente? Es una de las "cosas raras" de la política venezolana en los últimos cinco años. Puesto que los partidos chavistas no obtuvieron la mayoría en 2015, Nicolás Maduro tenía las manos atadas en todas iniciativas legislativas. Por eso promovió unas elecciones el 30 de julio de 2017 para elegir una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución y desplazara a la Asamblea legítima de 2015. El Consejo Nacional Electoral afirmó que votaron más de ocho millones de personas, una cifra que fue puesta en duda por la oposición y hasta por la empresa que hacía el conteo informático, Smarmatic. Según esta empresa, había un millón de votos de diferencia entre lo que el gobierno anunciaba y lo que la empresa manejaba.

Sin embargo, la Asamblea Constituyente se formó con 545 diputados, y puesto que el Congreso ya estaba ocupado por la Asamblea legítima de 2015, Nicolás Maduro decidió alojar a la Constituyente en otro edificio. Se suponía que esta Asamblea se disolvería en dos años, tras producir y aprobar una nueva Constitución pero ninguna de las dos cosas ha pasado. La Asamblea Constituyente prolongará su existencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta Asamblea paralela ha servido para convocar elecciones presidenciales en 2018, y para aprobar los presupuestos del Estado.

¿Cuántos diputados se eligen en estas elecciones? En esta ocasión, el número de diputados a elegir no será de 167 pues se ha ampliado a 277, cien más, según explicó la presidenta del CNE, Indira Alfonzo. Cada uno de los 23 estados federales y el distrito capital (Caracas), tendrá derecho a tres diputados. Además, se nombrarán otros diputados en relación a la población de cada estado. Los votantes, unos 20 millones, usarán un sistema informático táctil que ha sido instalado por el Consejo Nacional Electoral, controlado por chavistas.

¿Quién elige al Consejo Nacional Electoral y qué hace ? Según el artículo 296 de la Constitución, los miembros del Consejo Nacional Electoral "serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes". Pero eso no ha sucedido. Sus cinco miembros han sido elegido por el Tribunal Supremo, también de mayoría chavista. El CNE organiza las elecciones a escala nacional. Este año ha comprado las máquinas de votación, las ha programado y las ha distribuido por todo el país.

¿Qué garantías tienen las máquinas de votación? Un incendio destruyó 50.000 máquinas de votación en marzo de 2020. El gobierno ha tenido que adquirir a toda prisa nuevas máquinas. Indira Alfonzo, presidenta del CNE, presentó en octubre pasado las nuevas máquinas llamadas EC21. Consisten en pantallas táctiles, un disco duro y un programa que, según el CNE, han sido diseñados en Venezuela "con alianzas con otros países para su producción".

Los diarios Tal Cual y eldiario.com revelaron que los equipos son de la empresa china TouchWo, y el programa es de la empresa argentina ExCle. Esta empresa es experta en sistemas de votación, y en Venezuela ha desarrollado métodos de pago de criptomonedas. El CNE afirmó que las máquinas y su funcionamiento serán auditadas periódicamente por representantes los partidos participantes (eso excluye a la oposición), así como por una serie de expertos de Argentina, Turquía, Rusia y Sudáfrica.

¿Cómo funciona la votación? Cada elector muestra su DNI ante los supervisores y estos teclean el número en un pequeño dispositivo. Una vez aparece el DNI en una pantalla, el elector lo verifica con su huella dactilar. Eso lo valida como votante. Luego, cada elector tiene tres minutos ante una pantalla más grande para elegir al partido de su preferencia. Una vez pulse el partido, una impresora emite el comprobante del voto. Según el CNE, las máquinas tienen una batería de litio de 10 horas (son independientes del fluido eléctrico) y no están conectadas a internet para evitar manipulaciones

¿Cuánta gente irá a votar? Todos los mayores de 18 años tienen derecho al voto. Según el censo electoral, pueden acudir unos 20 millones de venezolanos (el país tiene 32,7 millones de habitantes). Puesto que no se presentan los partidos más importantes de la oposición, en cierta medida el éxito de la convocatoria se medirá por porcentaje de la población que acuda a las urnas. Según las últimas encuestas, un 70% no se mostraba muy interesado en acudir. Los resultados se conocerán pocas horas después del cierre. En las elecciones de 2018 los colegios cerraron a las 18.00 horas.

¿Por qué hay dos presidentes en Venezuela? Maduro fue elegido presidente de Venezuela en 2013. En 2018 la Asamblea Constituyente (la partidaria de Maduro) convocó las presidenciales. Nicolás Maduro las ganó. Smartmatic, la empresa que realizaba los conteos en las elecciones, afirmó que no podía garantizar los resultados y se retiró del país. Debido a la falta de garantías y denuncias de manipulación, Maduro no fue reconocido por Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y otros países (más de 50). Dado que su mandato expiraba el 5 de enero de 2019 y no había sido elegido democráticamente, el presidente de la Asamblea Juan Guaidó interpretó un artículo de la la Constitución y tomó provisionalmente el cargo de presidente de Venezuela, o presidente encargado. Inmediatamente fue reconocido como presidente interino (hasta que se celebren elecciones con garantías) por más de 50 países, entre ellos la UE.

¿Qué va a hacer la oposición? Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, anunció que, como respuesta a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, va a organizar una Consulta Popular (una votación paralela) desde el 5 de diciembre hasta el 12 de diciembre. Primero ha pedido a la población que no acuda a los centros de votación para demostrar que el pueblo está contra el régimen. Del 7 al 12 es la fase digital en la que los venezolanos dentro y fuera del país podrán votar en una página web y otras plataformas. Luego, el 12 de diciembre habría que acudir a unos centros físicos para votar. El secretario de la OEA, Luis Almagro, expresó sus dudas sobre esta consulta: "No hemos tomado posición como secretaría general al respecto, pero me preocupa llevar adelante una consulta popular".

¿Qué pasará después de las elecciones? Ganará el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que agrupa a partidos aliados de Maduro, entre ellos el más poderoso: el Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego se formará una nueva Asamblea Nacional. El día clave es el 5 de enero, porque deben tomar posesión física de sus escaños en la sede de la Asamblea, en el centro de Caracas. Pero ese edificio ahora está ocupado por la Asamblea elegida en 2015, que en su mayoría no reconocerá a la nueva Asamblea. Si los nuevos parlamentarios logran desalojar a los antiguos, Maduro tendrá todos los tres poderes en su mano: el ejecutivo, el judicial y ahora el legislativo.