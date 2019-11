'Financial Times' lo ve negro: "Con cada elección, España es menos gobernable"

El complicado escenario que dejaron los resultados de las elecciones generales del 10-N para ponerle punto final al bloqueo político ha sido la nota dominante de los medios extranjeros. Además, la irrupción de Vox también ocupa un lugar destacado en los análisis que realizan las principales cabeceras internacionales.

El 'Financial Times' publica hoy un editorial titulado "Pedro Sánchez no tiene buenas opciones para gobernar España". El texto analiza la situación política tras los comicios y empieza diciendo: "Es una desgracia que el país haya celebrado sus cuartas elecciones generales en cuatro años porque con cada una de ellas el país se vuelve menos gobernable".

Continúa la pieza editorial analizando la "exitosa" transición democrática en España que se había convertido en un referente europeo pero que ahora "presenta síntomas de la enfermedad que acecha a las democracias de Occidente", caracterizada por la "fragmentación, la polarización y el alza del nacionalismo radical".

La pieza también critica que Pedro Sánchez haya "detonado" elecciones tras no lograr el apoyo parlamentario necesario para formar un Ejecutivo y, como consecuencia de su "errónea apuesta", haya alentado a la ultraderecha a ganar escaños.

Eso sí, Sánchez no es el único culpable: el medio también desaprueba las movidas de Casado y Rivera sobre la situación en Cataluña. "Han alimentado al tigre que intentaban esconder", señala el editorial. "El mayor fracaso ha sido el de Rivera, que dirigió su partido hacia la derecha, descartando una coalición con el PSOE. Un grave error". A esto añade que "no tiene sentido ser un partido de centro si no actúan de pivote entre la derecha y la izquierda", y señala que esta fue la principal razón del desplome del partido naranja.

"Sánchez no tiene buenas opciones", critican. Sobre un posible pacto con el PP, el 'Financial Times' ha señalado que existe el peligro de "dejar el trabajo de la oposición en manos de la ultraderecha".

"Probablemente la mejor ruta sería la de una pesada alianza con la extrema izquierda y los partidos regionales, y con la abstención de un Ciudadanos derrotado", aunque califican que ambas opciones significarían una mayor inestabilidad y una menor capacidad de actuación del Gobierno.