El Gobierno luso acusa de "alarmista" a Galp por el anuncio de recortes de gas

El Gobierno de António Costa ha tachado de "alarmista" e "inapropiado" el anuncio de la petrolera Galp sobre posibles ajustes en el suministro de gas natural licuado en Portugal debido a la caída de la producción en su principal proveedor, Nigeria, castigado por las inundaciones. La compañía portuguesa informó en un comunicado remitido anoche a la Comisión del Mercado de Valores (CMVM) que el suministrador Nigeria LNG Limited dio "un aviso de fuerza mayor" en el que alerta de la caída del suministro de gas natural licuado y de líquidos de gas natural por las inundaciones que se han cobrado la vida de cientos de personas en el país.

"En esta etapa, no se proporcionó información para respaldar una evaluación de los impactos potenciales de este evento, que sin embargo puede resultar en interrupciones adicionales en el abastecimiento de Galp", añade el texto. El Gobierno luso ha respondido que "no hay escasez en el mercado" y calificó el aviso de "alarmista". "No existe en este momento ninguna confirmación de la reducción en las entregas de gas de Nigeria" y, aunque eso ocurriera, "no hay escasez en el mercado", afirmó el Ministerio de Ambiente y Acción Climática en un comunicado.

Para el Ejecutivo, la información adelantada por Galp es "inapropiada" en un momento de "incertidumbre global". En septiembre, el ministro de Ambiente y Acción Climática luso, Duarte Cordeiro, admitió que existía el riesgo de que Nigeria -el principal proveedor de gas natural de Portugal- no llegue a cumplir con sus compromisos de suministro de gas.

El Gobierno luso "quiere creer" que Nigeria va a cumplir con los contratos, pero existe riesgo de que no cumplan, ha reconocido Cordeiro durante su participación en un foro, lo que se traduciría en un aumento de los precios. También el presidente ejecutivo de la empresa petrolífera portuguesa Galp, Andy Brown, ha subrayado, en el mismo evento, que, debido a los cortes del abastecimiento de largo plazo desde Nigeria, la empresa perdió 135 millones de euros en la importación de gas para la península ibérica durante el primer semestre.