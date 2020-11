Japón sacrificará a 330.000 pollos tras detectar un nuevo brote de gripe aviar.

Las autoridades japonesas sacrificarán este jueves a alrededor de 330.000 pollos en una granja de cría situada al oeste del país tras detectar un brote de gripe aviar. La operación de sacrificio comenzará en una granja en la ciudad de Mitoyo después de que el Gobierno de la prefectura Kagawa haya confirmado el que es el primer foco de esta enfermedad en lo que va de temporada.

El propietario de la explotación agrícola avisó este miércoles a las autoridades tras encontrarse un número cada vez mayor de pollos muertos, lo que llevó al gobierno regional a restringir el movimiento de aves de corral y huevos en los alrededores de la granja. El gobierno japonés ha asegurado que se tomarán las medidas necesarias para "impedir que se extienda la infección".

Una nueva investigación de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (EEUU) sugiere que una cepa de coronavirus que recientemente ha alarmado a la industria porcina puede tener el potencial de propagarse a los humanos también. La cepa del coronavirus, conocida como el coronavirus del síndrome de diarrea aguda porcina (SADS-CoV), surgió de los murciélagos y ha infectado a las manadas de cerdos en toda China desde que se descubrió por primera vez en 2016. Los brotes de esta enfermedad tienen el potencial de causar estragos económicos en muchos países del mundo que dependen de la industria porcina.

La amenaza potencial del virus para las personas se demostró en pruebas de laboratorio que mostraron que el SADS-CoV se replicaba eficientemente en las vías respiratorias y las células intestinales humanas. Los hallazgos se han publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Aunque está en la misma familia de virus que el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad respiratoria Covid-19 en humanos, el SADS-CoV es un alfacoronavirus que causa enfermedades gastrointestinales en los cerdos. El virus causa diarrea y vómitos severos y ha sido especialmente mortal para los lechones jóvenes. El SADS-COV también es distinto de dos alfacoronavirus del resfriado común que circulan en los humanos, el HCoV-229E y el HCoV-NL63.