Johnson propone un acuerdo del Brexit sin controles en Irlanda del Norte

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, remitirá a la Unión Europea (UE) una propuesta de acuerdo sobre el Brexit que permitirá que no haya controles en la frontera de Irlanda del Norte "bajo ninguna circunstancia".

"Hoy vamos a presentar en Bruselas lo que creo que son propuestas razonables y constructivas", anunció este miércoles en la clausura del congreso anual del Partido Conservador, donde advirtió de que si la UE no esta dispuesta a hacer concesiones en la dirección que espera Londres "la alternativa es que no haya acuerdo". "Ese no es el resultado que queremos, en absoluto, pero déjenme decirles que es un desenlace para el que estamos preparados".

El líder tory afirmó que su oferta protegerá los "actuales arreglos regulatorios para los agricultores y otras empresas a ambos lados de la frontera" irlandesa y le permitirá al Reino Unido salir de la UE "con el control sobre nuestra propia política comercial desde el primer momento".

Según filtraciones a la prensa británica previas al discurso de Johnson, Londres quiere que Irlanda del Norte cumpla con parte de las normas del mercado único comunitario tras el "brexit", pero que abandone la unión aduanera comunitaria, lo que a priori permitiría a la región participar en futuros acuerdos comerciales que firme el Reino Unido con terceros países.

El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio del Gobierno británico, confió este miércoles en que el plan del Brexit de Johnson, siente las bases de un acuerdo de salida "bueno".

Su líder, Arlene Foster, no quiso desvelar si conoce todos los detalles de la nueva propuesta de Johnson, a quien calificó de "buen amigo" y "gran defensor de la unión" de todas las regiones del país: "La salvaguarda siempre ha sido vista como el principal obstáculo. Arreglémoslo y logremos un pacto", declaró la dirigente unionista a la cadena BBC.

El acuerdo de salida firmado el pasado diciembre entre la antecesora de Johnson, Theresa May, y la UE fue rechazado en varias ocasiones en el Parlamento porque los miembros del DUP consideraron que la salvaguarda incluida en ese pacto pone el peligro la integridad territorial del Reino Unido, porque mantenía a la provincia británica alineada con ciertas normas comunitarias a la espera de nuevos acuerdos comerciales entre los dos bloques.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, hablará por teléfono con el primer ministro británico para abordar su oferta final a Bruselas este miércoles. "Una vez que lo recibamos, examinaremos (el texto del Reino Unido) de forma objetiva y conforme a criterios bien conocidos", afirmó en una rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva, quien indicó que la llamada se producirá a las 17:15 (15:15 GMT).

"La UE quiere un acuerdo. Creemos que una salida ordenada es preferible a un escenario de 'no acuerdo'", insistió la portavoz comunitaria cuando queda menos de un mes para que el Reino Unido tenga que abandonar el club comunitario, el próximo 31 de octubre.