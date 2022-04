Le Pen promete abandonar la OTAN si gana la segunda vuelta de las elecciones.

La candidata presidencial francesa por la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha prometido este miércoles que en caso de ganar la segunda vuelta de las elecciones sacará al país del Mando Aliado de la OTAN, aunque ha matizado que sin renunciar pero al Artículo 5 de protección mutua.

"Si soy electa presidenta, saldré del Mando Aliado de la OTAN, pero no renunciaré al Artículo 5 de la protección mutua entre los miembros de la Alianza del Atlántico Norte", ha prometido Le Pen en una rueda de prensa celebrada en París este miércoles para presentar su programa de política exterior. En ese sentido, ha subrayado que las tropas francesas no estarán a disposición de los intereses estadounidenses, ni del Mando Aliado de la OTAN, una estructura encargada de promover y supervisar las fuerzas y capacidades de la Alianza, que desde 2009 está bajo mando francés. Asimismo, Le Pen ha abogado una vez finalizada la guerra en Ucrania y firmado un tratado de paz por una "diplomacia del silencio" basada en un "acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia" para evitar así una unión más "estrecha" entre Moscú y Pekín, informa 'Le Parisien'. "Es del interés de Francia y de Europa, pero también de Estados Unidos, que no tiene ningún interés en ver una estrecha unión entre China y Rusia", ha dicho en una rueda de prensa en la que una mujer ha sido desalojada por la fuerza cuando ha mostrado una foto de la candidata con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En otro orden de cosas, Le Pen también ha expuesto que en caso de ser elegida presidenta propondría ampliar el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en un intento por recuperar su "legitimidad". "Para devolverle algo de legitimidad al Consejo de Seguridad, lanzaré la idea de ampliar la lista de sus miembros permanentes", ha asegurado Le Pen, que ha mencionado a India como uno de esos posibles candidatos, o bien "un representante de África o incluso de América del Sur".

"Debemos restaurar el lugar único de Francia en el mundo", ha dicho la candidata de extremaderecha, quien ha insistido en que "la diplomacia francesa debe estar orientada no a favor de los grandes problemas globales, feministas o de medioambiente, sino a favor de los intereses franceses". El 10 de abril, el presidente francés, Emmanuel Macron, se impuso con el 27,84 por ciento de votos a Le Pen, que logró el 23,15 por ciento, en la primera tanda de las elecciones, cuya segunda vuelta está prevista para el 24 del mismo y en las que el todavía inquilino del Elíseo parte como favorito.

Una Europa de naciones

Respecto a la pertenencia de Francia a la UE, aseguró querer mantenerse en el bloque comunitario, pero "reformándolo desde dentro", retirando competencias a la UE para devolverlas a los Estados miembros y creando "una alianza de naciones soberanas". "Repito, no es mi plan salir de la UE, pero muchos preveían un cataclismo para el Reino Unido (tras el brexit) y no ha sido así para nada", insistió. Después de su derrota en las presidenciales de 2017, Le Pen descartó una salida del euro, algo que contemplaba en su anterior programa.

Subrayó que prevé reforzar las relaciones bilaterales más que las multilaterales. "Macron es el único que cree en la soberanía europea", agregó. Le Pen abordó también la relación con Alemania, considerada junto con Francia el motor de la UE. "No albergo ninguna hostilidad hacia la nación alemana", aclaró la candidata, quien, no obstante, asumió que hay "diferencias irreconciliables" estratégicas con Berlín como sobre su visión de la OTAN o en política energética. La líder de la ultraderecha francesa, a la que se le reprocha poco interés en el medio ambiente, aclaró que pretende continuar en el Acuerdo del Clima de París de 2015.