Leopoldo López agradece a España que le acoja: "Nuestro proceso es irreversible"

Leopoldo López ha abandonado momentáneamente la embajada de España en Caracas para hablar con los medios de comunicación. Desde allí, el líder opositor venezolano ha lanzado varios mensajes. Uno de ellos ha sido el agradecimiento al Gobierno de España por su solidaridad con Venezuela, y reiteró que se encuentra en la residencia del embajador español como huésped, condición en la que se piensa mantener. Otro ha sido el de dejar claro que no van a renunciar a la revuelta que comenzó junto a Juan Guaidó para derrocar a Nicolás Maduro.

López ha salido de la oficina diplomática española apenas un par de horas después de que el Tribunal Supremo venezolano ordenase su captura a pesar de estar en la residencia del embajador español, Jesús Silva, tras haber burlado el martes su arresto domiciliario. Según el tribunal caraqueño, el político se ha saltado el arresto domiciliario en el que permanecía, por lo que ha instado a que se le detenga. Aunque sin hacer mención a su permanencia en la embajada española.

Esta circunstancia no ha impedido la rueda de prensa improvisada que ha concedido ni tampoco ha provocado un giro en su estrategia de lograr que Guaidó sea el presidente. El líder opositor ha asegurado que insistirán en su rebelión contra Maduro por su deseo de "alcanzar la libertad" y así acabar con la "usurpación" del actual jefe del Estado venezolano. "La libertad es lo primero para llegar a una economía sólida, para tener alimentación o medicinas", ha señalado López. "No vamos a descansar bajo ninguna circunstancia en el resto del compromiso que tenemos", ha añadido.

López también ha agradecido a Pedro Sánchez que le hayan acogido en la oficina diplomática de España en Caracas. Sus palabras han coincidido con la advertencia de Moncloa a Maduro de que no le entregarán a las autoridades venezolanas a través de un comunicado. En ese mismo texto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recordado que la embajada en Caracas está sujeta a la "inviolabilidad".

El propio Sánchez ha protagonizado parte de las palabras de López, ya que éste ha mandado un agradecimiento al jefe del Ejecutivo español por acogerle en la residencia del embajador y por su "solidaridad" con Venezuela. "Lo que comenzó el 30 de abril es un proceso irreversible. Las Fuerzas Armadas se han dado cuenta de que no están solas", ha apuntado López sobre el papel del Ejército en su revuelta contra Maduro, que ha definido como "irreversible".

El líder opositor también ha aprovechado para lanzar varios mensajes al Ejército de Venezuela, asegurando que el 30 de abril comenzó "el fin de la represión y el chantaje" de Maduro. Según él, los militares han demostrado que están a favor de la Constitución y del presidente encargado, Juan Guaidó. El político también ha admitido que ha estado todos los días "activo" a pesar de que ha estado en silencio.

Otra de las revelaciones de López en su rueda de prensa improvisada es el apoyo que, según ha contado, ha recibido de varios gobiernos de todo el mundo. El líder opositor ha relatado que los líderes de estos países le han asegurado que no le van a dejar "solo", y que ha hablado con numerosos líderes mundiales, entre los que ha citado a los del Grupo de Lima. "He estado activo en todo momento. Desde que me encarcelaron sabía que mi lucha debía cambiar", ha apuntado.

Por último, López ha rechazado las acusaciones contra él y Guaidó de haber impulsado un "golpe de Estado" contra Nicolás Maduro. Según ha contado, tanto él como los uniformados lo que hicieron fue "cumplir la Constitución" frente a una "dictadura que se va a acabar". En otro de sus mensajes hacia los venezolanos ha apelado a "tener esperanza", y les ha instado a "trabajar juntos" por el futuro del país.

El Gobierno español ya ha dejado claro al gobierno de Maduro que no tiene intención de entregar al opositor venezolano tras la orden de detención dictada por la justicia del país. En la misma nota oficial, España ha señalado "confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español". Un claro aviso ante la posibilidad de que se produzca un asalto a la embajada para detener a López.