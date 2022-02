López Obrador matiza sus declaraciones y aclara que no hay "ninguna ruptura"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recalcado su apuesta por hacer una "pausa" en las relaciones con España, aunque ha aclarado que no se trata de una "ruptura", sino de un tiempo en el que las autoridades y empresas españolas deben "internalizar" que ya no cabe el "saqueo" ni la "corrupción". "No hablé de ruptura", ha dicho el mandatario, partidario de "serenar la relación" para que España asuma que no se puede "saquear México impunemente". "Deberían ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar en una etapa nueva, despacio", ha alegado en su comparecencia diaria ante los medios.

López Obrador ha apuntado que "a veces tarda en que se entienda que ya hay otras condiciones" en México y, por tanto, ve necesario "avisar" de que las empresas ya no pueden optar a contratos públicos en el país norteamericano sin ningún trámite, con la supuesta connivencia con autoridades locales. "Nos vieron como tierra de conquista", ha alegado el presidente mexicano, que, de nuevo, ha cuestionado que, con cada presidente anterior, hubiese una empresa "favorita". En su comparecencia, ha aludido de nuevo directamente a Repsol, OHL e Iberdrola, en este último caso para afear la incorporación a sus órganos directivos de antiguas autoridades de México como el expresidente Felipe Calderón.

“Lo que dije ayer (miércoles) es ‘vamos por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura. No. Dije ‘vamos a serenar la relación’, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto", declaró en su rueda de prensa diaria. El mandatario se refirió a la polémica que produjo el miércoles cuando propuso una "pausa" en la relación entre México y España y afirmó que desea tener buenas relaciones con España "pero no queremos que nos roben".

La decisión se produce después de que el presidente mexicano se haya mostrado muy crítico con el legado colonial español, exigiendo en varias ocasiones que España se disculpe por ello. En este sentido, remitió en marzo de 2019 una carta al Rey Felipe VI reclamando que "el Estado español admita su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la conquista y "ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan". Pese a ello, hace unas semanas sostuvo que las relaciones "están bien", aunque reconoció que había habido "discrepancias" y de hecho "las sigue habiendo". En este sentido, se refirió al hecho de que nunca hubo una respuesta a su carta al Rey. "Lo tomaron a mal y ni siquiera me respondieron la carta", señaló, lamentando el que el Ejecutivo español no hubiera aceptado "ofrecer una disculpa para reiniciar una etapa nueva". "Sin embargo, pues eso ya pasó, cada quien que asuma su responsabilidad", manifestó, si bien consideró que el "perdón" es algo importante y "pudo ayudar mucho".

A este respecto, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que la relación con México "es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales" y que "el Gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración" así. Así, Albares ya adelantó que intentaría aclarar el "alcance" de las mismas y su significado. También recalcó que el Ejecutivo siempre defenderá los intereses de España "en cualquier circunstancia y ante cualquier país".

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado que los vínculos de España con México y sus ciudadanos "no van a desaparecer", en referencia a lo manifestado por el presidente mexicano. "México es un país hermano con el que nos sentimos muy identificados y esos vínculos que tenemos con los ciudadanos de México y con México no van a desaparecer en ningún caso", ha mantenido la titular de Defensa. Por último, ha señalado que confía "plenamente en que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se tomarán las decisiones adecuadas".