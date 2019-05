Muere electrocutada una niña de dos años tras chupar un cargador de móvil

Una nueva muerte relacionada con dispositivos electrónicos de uso diario. En diciembre de 2018 se conocían dos casos. Por un lado, el de la atleta rusa Irina Rýbnikova que murió por usar su teléfono mientras se bañaba: estaba cargándose y se cayó al agua dando lugar a una descarga mortal. Por otro lado, Mohammed Aidil Azzahar Zaharin, de 16 años, perdió la vida electrocutado por sus auriculares que se encontraban conectados a su teléfono mientras este se cargaba. Ahora un suceso similar ha tenido lugar en la India.

En la localidad de Bulandshahr’s Jahangirabad, una niña de solo dos años falleció por electrocución al meterse en la boca el cargador de un móvil que estaba enchufado.

El incidente, que tuvo lugar el sábado, sucedió después de que alguien de su familia conectase el cargador a la toma de corriente, cargase su móvil, y después se lo llevase dejando el cargador todavía en el enchufe.

Shehvar, así se llamaba la pequeña, fue a casa de su abuela el viernes junto a su madre Razia, y un día después en la misma vivienda ocurrió la fatalidad.

“La familia no se ha puesto en contacto con nosotros para poner una denuncia, así que el caso no está siendo investigado. Sin embargo, si alguien realiza un procedimiento de este tipo, se llevarán a cabo las pesquisas", informó la policía al diario 'Times of India'.