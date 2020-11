Muere una joven de 15 años tras comer un bocadillo durante un vuelo.

Una adolescente de 15 años ha fallecido tras comerse un bocadillo en un avión. Su padre, el millonario británico Nadim Ednan-Laperouse, explicó que la muerte de la joven se produjo por un ataque de alergia en los brazos tras ingerir el alimento, pese a que leyó cuidadosamente la etiqueta del sándwich 'Pret a Manger' y no encontró ninguna mención a las semillas de sésamo que su cuerpo no tolera.

La adolescente, llamada Natasha, enfermó "en cuestión de minutos". El magnate ha descrito a los medios británicos que su hija luchó por respirar mientras estaba en el asiento y le pidió que le inyectara un medicamento. La madre fue al baño con ella y le propició dos inyecciones, pero la joven no se sintió mejor.

"La situación no mejoró, y después de otros 30 segundos Natasha dijo que se estaba asfixiando. Le puse una máscara de oxígeno, pero se desmayó. Después de eso sufrió un paro cardíaco. ¡Todo fue tan rápido! No me lo podía creer", ha dicho el padre. Tras la muerte de Natasha se aprobó una nueva ley que exige que las empresas de alimentos incluyan alérgenos en sus envases, incluso si los alimentos se producen en un restaurante.