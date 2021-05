Netanyahu reúne su grupo de seguridad para estudiar un alto el fuego en Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha convocado una reunión de los principales mandos de seguridad para estudiar, entre otras cosas, una propuesta de alto el fuego que ponga fin al cruce de ataques a ambos lados de la frontera de la Franja de Gaza, una hipótesis que Hamás también ha sugerido en las últimas horas. Netanyahu se ha negado en estos últimos días a cualquier mínima concesión a las milicias palestinas, insistiendo en que no autorizaría el cese de las operaciones militares hasta que no se hubiesen alcanzado todos los objetivos y la seguridad de Israel estuviese garantizada.

La mera posibilidad de una tregua ha generado todo tipo de comentarios y este mismo jueves el ministro de Defensa, Benny Gantz, ha recalcado que las Fuerzas de Defensa están "preparadas y dispuestas para expandir la operación si se necesita". En este sentido, ha destacado la importancia de los bombardeos contra infraestructuras militares, según 'The Times of Israel' Por su parte, el dirigente opositor Yair Lapid, que tiene el encargo de formar gobierno tras el fracaso previo de Netanyahu, ha apuntado que Israel "no puede ignorar" la petición expresa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que haya un alto el fuego. Ha advertido de que Israel necesitará de Estados Unidos en "desafíos mayores que Gaza", en alusión a otros frentes abiertos en la región.

Por parte de Hamás se ha pronunciado uno de sus dirigentes, Musa Abu Marzuk, quien ha planteado en declaraciones a la cadena libanesa Al Mayadin que puede haber un alto el fuego "en un día o dos", informa la agencia de noticias DPA. "Creo que los actuales esfuerzos tendrán éxito", ha añadido. Al menos 230 palestinos han muerto víctimas de los ataques israelíes sobre la Franja, mientras que al otro lado de la frontera se cuentan ya una docena de fallecidos por los proyectiles disparados desde el territorio costero, controlado por Hamás desde el año 2007.