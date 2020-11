Niegan una ambulancia a una mujer de parto que viaja en moto y pierde al bebé

Silvio y Romina todavía no se explican por qué el hospital se negó a enviarles una ambulancia cuando llamaron porque ella, al llegar al trabajo, notó que se ponía de parto y llamaron rápidamente a urgencias. Cuando les negaron el servicio acudieron en la moto que tenían y tras cinco kilómetros por una carretera que no está en todos los tramos asfaltada y un traslado a otro centro escucharon la fatal noticia de que el bebé estaba muerto. La familia denuncia ahora una negligencia médica. Desde el hospital lo niegan y aseguran que el pequeño ya estaba muerto desde hacía más de 48 horas.

"Hice cinco intentos y no me hicieron caso", repite una y otra vez Silvio en declaraciones recogidas por la prensa argentina. Un enfermero llegó a decirle que llevara a su mujer como pudiera hasta el centro, por lo que decidió acudir en moto. Así recorrieron los cinco kilómetros que separan Villa Lucero -donde viven- de Laguna Naineck. Lamenta que en ningún momento le preguntaron si podían llegar "porque luego la iban a trasladarla a Laguna Blanca". Y lamenta que "no les importamos un carajo los que vivimos en el campo".

Ahora se pregunta si la pérdida del bebé se pudo deber al viaje en moto pero insiste en que "cuando llegaron al primer centro médico el bebé estaba vivo". Es al llegar a Laguna Blanca donde ya les indican que el bebé no tenía signos vitales. En este punto la mujer insiste en que "yo sentía al bebé dentro de la tripa" y no entiende por qué "no me hicieron una cesárea y me volvieron a derivar". Desde el ultimo hospital al que es trasladada y donde se le practica una cesárea y da a luz a un bebé ya fallecido uno de sus responsables asegura que no hubo ninguna negligencia médica y que el bebé llevaba ya muerto dese hacía 48 horas.