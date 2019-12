Por qué no hay fraude electoral en Reino Unido si no se necesita DNI para votar

Las elecciones generales que se celebran este jueves en Reino Unido decidirán el futuro del país y, sobre todo, del Brexit. Por eso, una de las cuestiones sobre las que se ha puesto el foco en las últimas semanas es la calidad democrática de los comicios. Pero, aunque parezca imposible que no exista fraude un país con un censo electoral de 44 millones de votantes como Reino Unido, lo cierto es que los datos de las últimas elecciones invitan a pensar que la salud democrática del país no corre ningún riesgo: en 2017, por ejemplo, hubo 400 denuncias por presunto fraude electoral, mientras que solo en 28 casos se informó de un intento de suplantación de identidad... a pesar de que en Reino Unido no es necesario presentar el DNI para votar.

En aquellos comicios hubo solo un detenido por un caso de presunto fraude. Pero, quizás, lo que más sorprende es que el sistema de identificación del votante (sin DNI y, por tanto, sin foto acreditativa) funcione mejor incluso que en España, donde en las últimas elecciones hubo más denuncias por presunta suplantación de identidad. Se trata de una cifra tan anecdótica que representa solo el 0,000063% del total de votantes que participaron en los comicios.

De hecho, lo que podría considerarse un error en el proceso electoral es visto por algunas asociaciones prodemocracia en Reino Unido como una ventaja para animar al voto. "Las evidencias en todo el mundo muestran que obligar a los votantes a llevar una identificación con fotografía a la mesa electoral hace que sea más difícil para las personas votar, mientras que hace poco para aumentar la confianza en la integridad del sistema o para detener a los estafadores determinados. No necesitamos más barreras para que las personas participen en nuestra democracia", señalan desde Electoral Reform Society.

Y lo comparan con el sistema electoral en EEUU: "Las estrictas reglas de identificación de votantes en Estados Unidos ponen en desventaja desproporcionadamente a los grupos ya de por sí marginados. ¿Por qué? A diferencia de Europa continental, donde todos tienen una tarjeta de identificación nacional obligatoria, en Reino Unido y Estados Unidos, cuanto más rico eres, más probable es que tengas una identificación. Muchos ciudadanos que no pueden permitirse irse de vacaciones al extranjero no tienen pasaportes, y los que no pueden conducir no tienen permiso de conducir", añaden.

"Aquí, en Reino Unido, 3,5 millones de ciudadanos no tienen acceso a una identificación con foto y 11 millones de ciudadanos no tienen pasaporte o licencia de conducir; entre 2013 y 2014, 1,7 millones de personas carecen incluso de una cuenta bancaria. Eso hace que la identificación obligatoria de los votantes, sin disposición gratuita, sea una barrera para muchas personas que ejercen su derecho al voto", apuntan.