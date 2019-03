Nueva Zelanda no tenía fichados a los detenidos en el ataque de las mezquitas

Las autoridades de Nueva Zelanda no tenían fichado a ninguno de los cuatro detenidos en el ataque a las dos mezquitas de Christchurch que ha causado al menos 49 muertos, ha informado este viernes la primera ministra, Jacina Ardern, quien también ha añadido que "esto solo puede ser descrito como un ataque terrorista".

"Hay cuatro personas bajo custodia. No nos consta que haya más implicadas pero no podemos asumir que no haya más", ha explicado en rueda de prensa el jefe de la policía, Mike Bush, al poco de producirse los hechos y con la ciudad, de unos 400.000 habitantes, completamente en estado de sitio. La policía del país ha presentado cargos de asesinato contra uno de los detenidos, un hombre de cerca de 30 años que pasará mañana a disposición judicial.

De los otros tres detenidos, Bush indicó que dos de ellos estaban en posesión de armas y se investiga su implicación en el suceso mientras que la cuarta persona no tenía ninguna relación con el caso y ha sido puesta en libertad. Los arrestados en un primer momento eran tres hombres y una mujer a los que encontraron artefactos explosivos en sus vehículos. Imágenes divulgadas por la televisión mostraron a un hombre detenido al lado de un todoterreno blanco que fue embestido por un coche de la policía.

La primera ministra afirmó que las cuatro personas que fueron detenidas tras el atentado fueron interrogados por la policía, al tiempo que precisó que los sospechosos no estaban fichados y estaban "fuera del radar" de los servicios de inteligencia. Bush también alertó sobre la posibilidad de que el incidente no esté limitado a la ciudad.

Arden en una comparecencia retransmitida en directo desde Wellington ha calificado el ataque de "extrema ideología y extrema violencia" y ha señalado que no tiene "precedentes" en Nueva Zelanda, un país que ha descrito como diverso y abierto.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, también ha condenado el atentado armado y ha confirmado que uno de los cuatro detenidos por la policía es australiano. "Puedo confirmar que un individuo que ha sido puesto bajo custodia, según he sido informado, nació en Australia", ha dicho Morrison que ha asegurado que las agencias de seguridad australianas colaboran en la investigación policial. Fuentes policiales australianas identificaron al asaltante como Brenton Tarrant, un australiano originario del estado de Nueva Gales del Sur, según la televisión TVNZ.

Los ataque se produjeron a primera hora de la tarde en dos mezquitas situadas en el centro de Christchurch, la mayor ciudad de la Isla Sur del país. Uno de los tiroteos fue retransmitido en directo a través de las redes sociales por uno de los asaltantes, que aparece con ropa militar dentro del centro de culto disparando a bocajarro a varias personas con un arma automática de la que cambió el cargador al menos dos veces.

En las redes sociales también circula un manifiesto de los asaltantes que incluiría calificativos peyorativos contra los musulmanes. "Es claramente un supremacista blanco el que ha planeado esto durante dos años", dijo un analista en seguridad a la emisora Radio New Zeland.