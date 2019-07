Open Arms denuncia "ataques" a las ONG con un barco en el Parlamento Europeo

Una embarcación de la ONG Proactiva Open Arms ha atracado este miércoles en el Parlamento Europeo de Estrasburgo para denunciar los "ataques" y la "criminalización" que sufren las organizaciones vigilancia y salvamento de migrantes a la deriva en el mar Mediterráneo.

"Traemos la crisis del Mediterráneo al Parlamento Europeo en una embarcación que ha estado en cientos y cientos de rescates y sobre la que han estado hombres, mujeres y niños rescatados, y que volverá a salir otra vez al mar a rescatar a hombres, mujeres y niños, y a cualquiera que lo necesite", ha señalado en una rueda de prensa, la jefa de misión de Open Arms, Anabel Montes.

Montes ha apuntado que las ONG actúan "allí donde la necesidad lo hace imperativo" y donde las instituciones europeas no asumen sus "responsabilidades" de salvar vidas. "Es un vacío rellenado por la sociedad civil", ha dicho, denunciando la vulneración de la Ley Marítima Internacional y los convenios internacionales, que implica el incumplimiento del Estatuto del Refugiados y la "fracasada" carta de los Derechos Humanos.

En el último año, según ha añadido Montes, se ha producido un "empeoramiento constante" sobre las ONG de rescate, especialmente desde la llegada del nuevo Gobierno de Italia. Montes ha recalcado que desde ese momento las ONG han sido "víctimas" de acusaciones, difamaciones, amenazas y multas económicas, entre otras cosas, por parte del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.

A su juicio, Italia, Malta, Grecia, España y todos los países de la UE "se tienen que hacer responsables" de su zona de competencia. Además, ha reclamado una red de búsqueda y rescate que se encargue de la zona libia, que actualmente "no está regulada" y es un espacio que está "vacio" y en el que las personas se quedan a la deriva.

"Se ha hecho justicia" con la capitana del Sea Watch

En este contexto, Montes ha celebrado que un tribunal de Italia haya retirado el arresto domiciliario impuesto a Carola Rackete, la capitana del 'Sea-Watch 3' detenida tras entrar en el puerto de Lampedusa con un barco en el que iban cerca de 40 migrantes rescatados en el Mediterráneo.

Para el juez, ella "actuó para cumplir el deber de llevar a los migrantes a lugar seguro", aunque Salvini describió su actuación como "un acto criminal, un acto de guerra". "Se ha hecho justicia, admiro su valentía", ha recalcado, para después celebrar la "rapidez" con la que se ha tomado esta decisión que, a su juicio, demuestra que "siempre y cuando haya gente en peligro a bordo" su desembarque está "respaldado" por la legislación.

El eurodiputado Miguel Urbán, que ha presentado la rueda de prensa, ha reivindicado un "plan público de rescate en el Mediterráneo" que garantice "formas seguras" de llegar a Europa. De este modo, según Urban, no serían necesarias las ONG de rescate.

A su juicio, FRONTEX "no cumple esa labor". Asimismo, ha censurado la "externalización de las fronteras" de la UE hacia países africanos con el objetivo de que no haya "testigos" de las muertes. "Europa no hace sus deberes al no tener una guardia costera pública que evite las muertes en el Mediterráneo, sino que favorece la criminalización de las ONG y permite que matones fascistas como Salvini puedan amenazarlas", ha sentenciado

En el marco de esta iniciativa, las ONG Open Arms y See Watch van a entregar una carta al presidente del Parlamento Europeo en la que reflejan sus principales reivindicaciones, como parar la criminalización de las ONG de búsqueda y asegurar la vida de las personas a la deriva en mar.