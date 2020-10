"No es candidata a intubarla": la dura respuesta a la hija de una paciente covid

"Si tu madre entra en parada no vamos a reanimarla". Es el mensaje de una enfermera a la hija de una paciente que agonizaba por coronavirus pero no era candidata para se intubada. Esto sucedía en un hospital de la Patagonia argentina. Debido al colapso sanitario que también sufre el país por la pandemia la mujer, que padecía un cáncer terminal, estaba en una cama improvisada y fallecía horas después.

La conversación fue difundida por la prensa argentina en un audio donde se escucha a la enfermera explicarle a la hija que con la mascarilla que la habían puesto "no era suficiente". Intenta explicar que a su madre lo que en esos momentos se le está dando es un tratamiento para ayudarla a estar bien.

"Le estamos poniendo oxígeno y un poquito de morfina para que no sienta la falta de aire", continúa. "Ella no es candidata a enchufarla a un respirador", para a continuación preguntarle si entiende que "no es candidata para intubarla".

El director del centro hospitalario, en declaraciones a medio argentinos, ha asegurado que continuar con el tratamiento estaba desaconsejado, incluso desde un punto0 de vista terapéutico. También quiso aclarar que el hospital tenía respiradores pero las camas que se liberaran iban a estar destinadas a otros pacientes con prioridad.