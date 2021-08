Los talibanes prometen una amnistía y "permitirán" que las mujeres trabajen.

Los talibanes, en su primera rueda de prensa en Afganistán desde su toma de poder, lanzaron este martes un mensaje de reconciliación y unidad tras su rotunda victoria en el país, en una nación en la que declararon una "amnistía general", el fin de los narcóticos y donde las mujeres podrán trabajar.

"No queremos que nadie salga del país, este es su país, esta es nuestra patria común, tenemos valores comunes, religión común, nación común (...) Hay una amnistía general, por lo que no habrá hostilidades", afirmó el principal portavoz talibán, Zabihulla Mujahid, que por primera vez en décadas se mostraba en público. Mujahid también aclaró que las mujeres tendrían derechos, siempre "con el límite que marca la ley islámica" y se mostró abierto a responder las preguntas de los periodistas, tanto locales como internacionales.

El portavoz declaró que han llegado al poder después de una larga lucha y que ahora trabajan para "formar un gobierno fuerte, islámico e inclusivo en el Emirato Islámico de Afganistán". Ha esclarecido que su intención no es iniciar el caos, la venganza ni "repetir la guerra". Ha reiterado que hay amnistía internacional. Por ultimo, el portavoz ha afirmado que no quieren enemigos, "ni internos ni externos".

Los talibán han anunciado este martes que no permitirán que Afganistán se convierta en un escenario desde el que se organicen ataques contra nadie, según ha señalado su portavoz. "Podemos asegurarle a la comunidad internacional, incluido a Estados Unidos, que el territorio afgano no se utilizará para causar daño a nadie", ha asegurado en su primera rueda de prensa desde la toma de Kabul.

"No vamos a permitir que nuestro territorio sea utilizado contra nadie, ni contra ningún país del mundo. Por lo tanto, toda la comunidad mundial debe saber que estamos comprometidos con estas ideas para que nadie se vea perjudicado", ha enfatizado. En relación a las víctimas mortales por el avance talibán de estos días, ha dejado claro que ellos no son los responsables, sino los muertos por luchar con el "enemigo". "Nadie le hará daño. Los jóvenes que han crecido aquí no queremos que se vayan. Son nuestro mayor activo. Nadie llamará a su puerta y le preguntará para quién ha estado trabajando. Estarán a salvo. Nadie será interrogado, ni perseguido", dice.

"No somos los mismos que hace 20 años"

Durante la rueda de prensa, Muyahid también ha querido marcar distancias con los talibán de hace veinte años, asegurando que "hay una gran diferencia" después de dos décadas "de experiencia, madurez y visión". "Nuestro país es una nación musulmana, ya sea hace veinte años o ahora, pero cuando se trata de experiencia, madurez y visión, por supuesto que hay una gran diferencia entre el nosotros ahora y el de hace veinte años. Hay una diferencia en las acciones que vamos a tomar. Este ha sido un proceso evolutivo", explica.

Llegada del 'número dos' de los talibán

Por otro lado, los talibán han informado de la llegada este martes a Afganistán del 'número dos' del grupo insurgente, el mulá Abdul Ghani Baradar, uno de los autores del acuerdo de febrero de 2020 con el que se ponía fin a la presencia de tropas estadounidenses en el país centroasiático.

"Esta tarde, una delegación de alto rango del 'Emirato Islámico de Afganistán' ha llegado al amado país y aterrizado en el aeropuerto de Kandahar liderada por el mulá Baradar", ha anunciado vía Twitter otro portavoz talibán, Muhamad Naim Wardak.

Baradar, quien no había pisado Afganistán en los últimos veinte años, ha llegado desde Doha, la capital de Qatar, tal y como ha contado Wardak. Se trata de uno de los fundadores del grupo y jefe de su Oficina Política. Por el momento se desconoce el paradero del líder principal de los talibán, Hibatulá Ajundzada.