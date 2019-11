¿Puede Trump aprobar una ley sobre Derechos Humanos... en Hong Kong?

Además de dirimir el destino político de Donald Trump en el proceso de 'impeachment' que vive estos días el presidente de EEUU, la Cámara de Representantes también anda atareada con otras cuestiones legislativas: este miércoles aprobó la conocida como 'Hong Kong Human Rights and Democracy Act', una ley con la que se pretende garantizar que se respeten los Derechos Humanos en el proceso revolucionario que vive desde hace meses la región administrativa dependiente de China... Y que, de paso, le sirve a Trump como arma arrojadiza en plena guerra comercial con Pekín.

La citada ley tiene por objeto salvaguardar los derechos y libertades civiles en Hong Kong vinculando el estado comercial especial de la antigua colonia británica con su autonomía continua de Pekín. Presentada por el representante Jim McGovern, el senador Marco Rubio y el representante Chris Smith en junio, cuando comenzaron las protestas en favor de la democracia, la ley fue aprobada tanto por el Senado como por el Congreso esta semana después de obtener un raro apoyo por parte de demócrata y republicanos.

En caso de aprobarse, el Departamento de Estado tendría que evaluar anualmente si Hong Kong conserva una autonomía política suficiente como para continuar con unas condiciones comerciales favorables EEUU e, incluso, cualquier funcionario de la región considerado responsable de violar los derechos humanos podría enfrentarse a sanciones y a restricciones de visa. En este sentido, otro de los objetivos es que Hong Kong logre el alto grado de autonomía que se acordó cuando su soberanía retornó a Pekín en 1997.

Se trata, por tanto, de una ley que no tendría una aplicación práctica en Hong Kong, ya que afecta más al estatus comercial que otra cosa. Por eso, para lo que realmente sirve es para Trump tenga en su mano un arma arrojadiza más contra China en caso de que la guerra comercial continúe: si Trump decide aprobar la ley, no se espera que se lleve a la práctica ninguna sanción a ningún funcionario hongkonés. Pero también existe la posibilidad de que el presidente de EEUU opte por no aprobarla; al cabo, China y EEUU se encuentran en pleno proceso de reconciliación en la guerra comercial. La conclusión es: Trump puede aprobar una ley sobre Derechos Humanos en Hong Kong... pero no parece que sirva para mucho más que para influir en las negociaciones con Pekín.

Medio año de revueltas en Hong Kong

Los temores a una invasión de China que podría transformar la ciudad han contribuido a impulsar las protestas que han sumido a la capital financiera asiática en un estado de violencia creciente los últimos cinco meses. Además, la polémica ley de extradición que quería aprobar la gobernadora de Hong Kong (y que se criticaba porque podría servir de instrumento para trasladar a China a disidentes políticos o activistas) también ha sido uno de los motivos de las revueltas.

Los manifestantes han pedido ayuda a la comunidad internacional en su órdago a Pekín. En las manifestaciones a favor de esta ley organizadas en todo el mundo, los partidarios han renunciado a las banderas estadounidenses y han pedido a Trump que "salve" a Hong Kong. El activista Joshua Wong viajó a Washington en septiembre para testificar ante el Congreso. En una entrevista con TIME después de su viaje, dijo que con la aprobación de la ley comenzaría "un nuevo capítulo de consenso bipartidista para un enfoque más duro para la democratización de Hong Kong".