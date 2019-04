Trump y May perfilarán en junio un nuevo acuerdo comercial tras el Brexit

Donald Trump se reunirá con Theresa May en Londres el próximo mes de junio en su primera visita de Estado a Reino Unido, que no estará exenta de polémica, ya que durante la última visita del presidente de EEUU -el pasado mes de julio- se produjeron numerosas protestas después de que decenas de miles de personas tomaran las calles, desde Manchester a Glasgow, para exhibir su rechazo a Trump.

Aunque en esta ocasión no haya aún convocadas protestas contra el presidente de EEUU, se esperan movilizaciones similares a las de 2018 en las calles de Reino Unido: en aquel momento, el coste del despliegue policial para blindar a Trump de los manifestantes se elevó hasta los 20 millones de euros, con más de 10.000 agentes haciendo prácticamente turnos triples.

Pero, más allá de la buena o mala aceptación de los británicos, la visita de Donald Trump en junio podría servir para perfilar un nuevo acuerdo comercial con Reino Unido de cara al próximo 1 de noviembre -el día después de la nueva fecha límite del Brexit acatada por Theresa May-: no en vano, la semana pasada la UE aprobó iniciar las conversaciones con EEUU para el futuro tratado comercial entre el bloque comunitario y el país norteamericano -el llamado TTIP, por sus siglas en inglés-, un tratado del que en principio Reino Unido no participaría.

La futura retirada de Reino Unido de la UE provoca que, incluso si May llegase a estar entre los firmantes del TTIP -algo que teóricamente no sucederá inminentemente-, el país británico no estaría sometido al acuerdo tras el Brexit. Por ello, May tendrá que buscar acuerdos comerciales con los distintos países y bloques comunitarios si quiere evitar que se produzca una avalancha de aranceles.

Trump anunciaba el mes pasado que espera alcanzar "acuerdo comercial a gran escala con el Reino Unido" en los próximos meses, que regule la relación entre EEUU y el país británico a partir del Brexit. Sin embargo, Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes, explicaba la semana pasada que no se negociará ningún acuerdo con Reino Unido si "afecta a los Acuerdos del Viernes Santo".

Con la visita a Reino Unido, Trump iniciará su particular gira europea veraniega: después de la visita de Estado a May, Trump acudirá a los actos de conmemoración del desembarco de Normandía el próximo 6 de junio en Francia y, a finales de agosto, participará en la 45ª reunión del G7 en Biarritz.