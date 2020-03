Erdogan insiste: la UE incumple y ya hay 1,5 millones de refugiados en la frontera

La crisis migratoria continúa. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que 1,5 millones de refugiados sirios han llegado en las últimas fechas a la frontera turca, al tiempo que ha denunciado los incumplimientos de la Unión Europea de sus compromisos en materia de acogida de refugiados, ha informado la agencia de noticias turca Anatolia y recoge Europa Press.

Erdogan ha subrayado que la Unión Europea y la opinión pública mundial no entienden la situación actual en Turquía, que ya acoge a más de cuatro millones de refugiados. En declaraciones a la prensa tras reunirse en la sede de la Presidencia turca con el primer ministro búlgardo, Boiko Borisov, el mandatario turco ha asegurado que 1,5 millones de sirios han tenido que abandonar sus hogares en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, y han llegado a la frontera con Turquía.

Erdogan ha hecho hincapié en que la Unión Europea no ha cumplido por completo los compromisos que adoptó en el marco del acuerdo migratorio firmado con Turquía en marzo de 2016 y no ha compartido la responsabilidad en la acogida de refugiados. En este sentido, ha criticado los dobles estándares que, en su opinión, tiene la Unión Europea, y ha dicho que si el club comunitario no comparte la carga de los refugiados con Turquía, las fronteras turcas seguirán abiertas.

Además, ha rechazado la oferta de 1.000 millones de euros en ayuda a los migrantes y ha recordado que Ankara ya ha gastado 40.000 millones de euros y tendrá que buscar vías para conseguir los fondos necesarios.

Erdogan ha pedido al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ya ha estado en la frontera de Turquía con Grecia, que visite la zona costera para que vea la actuación de la Guardia Costera griega en el mar Egeo. El mandatario turco ha censurado que, mientras la UE ignora las preocupaciones de Turquía, siga apoyando a Grecia a pesar de las violaciones de Derechos Humanos que ha cometido para impedir la llegada de migrantes y refugiados desde Turquía.

Atenas no respeta las leyes

Por último, ha asegurado que Atenas no tiene respeto por las leyes migratorias y ha denunciado que las fuerzas de seguridad turcas han matado a dos migrantes y han causado heridas a otro. Erdogan ha subrayado que los refugiados y los solicitantes de asilo son libres de abandonar los países en los que están y pueden elegir dónde se van.

En la comparecencia ante la prensa, el primer ministro búlgaro ha apoyado a Erdogan y ha dicho que nadie entiende la magnitud de la crisis en la frontera de Turquía con Grecia. Además, ha señalado que no entiende por qué la UE no ha entregado los fondos prometidos para abordar la crisis migratoria.