Ruth Bader, una mujer realmente ejemplar

En marzo de 2019 invité a la jueza Ruth Bader Ginsburg –a quien había conocido en Washington- a venir a Madrid para dar una conferencia; me contestó que había tenido un ataque de cáncer de pulmón -que ha sido finalmente la causa de su muerte- que le impediría hacerlo con prontitud, pero que estaría en nuestra ciudad en julio de 2021 para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Complutense. Le enviaba en esa carta la acuarela que acompaña este texto, realizada por mi amiga Veva Alfaro, y que además le gustó especialmente. Reflejaba su fuerza y su integridad. La invitación la hice para que presentara la película 'On the basis of sex', basada en su vida, en la que la interpretación de su persona la realizó con excelencia la actriz Felicity Jones.

Fue una feminista activa y comprometida que afirmó en su día: "No pido favores para nuestro sexo. Todo lo que pido es que nuestros compañeros quiten sus pies de nuestros cuellos". En una ocasión, cuando le preguntaron cuándo habría suficientes mujeres en la Corte Suprema respondió "nueve", para después añadir: "Ha habido nueve hombres y nunca nadie lo ha cuestionado".

Necesitamos gente como ella en el mundo judicial español, en el que el porcentaje de mujeres en los altos cargos, incluido el Tribunal Supremo, no alcanza ni de lejos la media europea. El crecimiento espectacular del protagonismo femenino en la vida española en todas las áreas no es que justifique, es que exige una presencia mucho mayor en las cinco salas de este organismo.

La mujer aporta a las decisiones judiciales no solo más humanidad, sino también menos dogmatismos y más equilibrio. No podemos seguir así en un país que aún mantiene un alto índice de machismo.

*Antonio Garrigues Walker, jurista y presidente de honor del despacho de abogados Garrigues.