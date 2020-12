Los partidos aprueban por unanimidad un 'Plan anticrisis y de reactivación del país'.

La Asamblea Nacional acordó ayer poner en marcha un 'Plan anticrisis y de reactivación del país' en una sesión insólita celebrada en domingo de forma telemática. El 'Gran Plan', como lo denominó el jefe del Gobierno, fue respaldado por unanimidad, con ningún voto en contra ni abstenciones. El máximo dirigente del Ejecutivo aseguró que "por primera vez en nuestro país y ante la situación de emergencia que se vive en lo social y lo económico por la pandemia del coronavirus, todos los partidos sin excepción han apoyado el 'Plan anticrisis', con generosidad política y dejando de lado intereses partidistas. Con responsabilidad y firmeza". El político ha explicado desde la tribuna de oradores el ambicioso proyecto de recuperación, elaborado en menos de 24 horas por los líderes de todas las formaciones, que se reunieron a las 12.00 horas del pasado día 26, tras haber mantenido conversaciones cruzadas entre todos desde el día de Navidad.

"El 'Gran Plan' que hoy (por ayer) suscribimos supone centrar los esfuerzos de todos los Grupos en mostrar fortaleza como país contra la severa crisis socio-económica que el coronavirus ha desplegado con crueldad, robando la vida de decenas de miles de compatriotas y haciendo enfermar a muchos más. Con este proyecto de reconstrucción todos admitimos que nos hemos equivocado a lo largo del último año en la toma de algunas decisiones; que en ocasiones hemos actuado de forma individualista, cuando lo que se precisaba era unión sin fisuras; que hemos antepuesto a veces nuestros particulares objetivos políticos que, aunque dignos, no eran lo que precisaban ni el país ni los ciudadanos; que no siempre hemos estado a la altura ni desde el Gobierno ni desde la oposición. La unión política de acción que hoy (por ayer) sellamos ha de servir para fortalecer nuestros sistemas financieros y de empleo; reforzar en todo el territorio el sistema sanitario, invirtiendo esfuerzos y partidas presupuestarias suficientes; generar un marco de apoyo y protección de los más vulnerables de nuestra sociedad; que no haya ni un solo niño sin educación y sin sus necesidades básicas cubiertas; sentar las bases para la generación de empleo bien retribuido; garantizar el cobro de las pensiones; ayudar a los empresarios y empresas como auténticos generadores de valor y puestos de trabajo; dar un espaldarazo al tejido empresarial, comercial e industrial para que esta crisis sea recordada como una gran crisis que entre todos supimos superar".

El jefe del Gobierno acabó su intervención dando las gracias a todas las formaciones "ahora que vamos a llevar a cabo el mandato más importante de nuestras vidas políticas, en el que todos y cada uno de nosotros seguiremos siendo fieles a nuestros principios ideológicos pero dando la espalda a la rivalidad, la discrecionalidad y las diferencias en los temas clave que marcarán el camino de la reconstrucción del país".

Un notición el que acaba de leer de no ser hoy 28 de diciembre, los Santos Inocentes, fecha que históricamente los medios de comunicación escritos -no todos- y audiovisuales -tampoco todos- dedicaban espacio a publicar una información burlona, graciosa o falsa que, en ocasiones, tenía visos de ser hasta real y que provocaba la sonrisa del que se veía sorprendido por el engaño. Con todo, el Día de los Inocentes, según la tradición cristiana, no tiene nada de gracioso, dado que conmemora la matanza de los menores de dos años en Belén, ordenada por Herodes, para acabar con la vida de Jesús.

La Prensa del siglo pasado solía hacer gala de su humor tal día como hoy, tratando de ganarse la complicidad de sus lectores. Los grandes medios participaban en el particular 'revelando' noticias de fichajes sorpresa, cambios de nombre en estadios de fútbol, reuniones secretas entre políticos, implantación de nuevos medios de locomoción, sorprendentes bandos de los ayuntamientos, infraestructuras insólitas o deterioradas contadas en 'exclusiva', visitas de famosos... Elegir la noticia de marras era todo un encargo, en el que participaban las redacciones a sabiendas de que nada iba a trascender hasta que el periódico estuviese al día siguiente en los quioscos.

Hoy, en la era de Internet, el 28 de diciembre algunos medios u organismos siguen chafardeando con noticias burlonas o graciosas. Lo tienen más difícil que antes porque hoy la realidad supera muchas veces a la ficción, como decía aquel. Claro, que siempre hubo 'integristas' que defendieron el 28-D como un día más, sin chanza que valga.

No hay 'Plan anticrisis y de reactivación del país' refrendado por unanimidad. Con políticos como los nuestros, ni de broma

El texto que arranca este artículo tiene el espíritu de aquellas inocentadas del siglo pasado, en las que la supuesta noticia era difícil de creer pero se podía llegar a dudar; entonces todo hacía pensar que nos la estaban colando pero, en el fondo, existía la posibilidad de que la pieza de la inocentada fuese otra. Ya se habrá usted dado cuenta que no es el caso que nos ocupa.

Ni el más atrevido de los defensores del 28 de diciembre se atrevería a apostar un euro por una inocentada que, agárrese, supone el sentir homogéneo de una cámara legislativa en la que todos los grupos políticos reconocen sus defectos, admiten intereses alejados de los de los ciudadanos y gestan un plan rompedor en el que todos creen a pies juntillas.

No hay un 'Plan anticrisis y de reactivación del país' refrendado por unanimidad. Con políticos como los nuestros, ni de broma.