¿Llegarán los fondos europeos de digitalización a las pymes?. 

Ayer tuvo lugar, presidida por Pedro Sánchez, la segunda reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, el principal órgano de gobernanza del Plan del mismo nombre.

El objetivo de la reunión era informar sobre el plan para la gestión de los 140.000 millones (70.000 millones de subvenciones y 70.000 millones de créditos) para el período 2021-2026, de fondos ‘Next Generation UE’ que va a recibir España.

En el plan se establecen cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, que se van a desarrollar a través de diez políticas palanca.

Inversiones 2021-2023

Las inversiones van a ‘movilizar’ cerca de 70.000 millones (públicos y privados) en el periodo 2021-2023. El ámbito digital acaparará el 29% de la inversión y, entre las 20 principales inversiones en la primera fase del plan, figuran éstas:

· Modernización de las Administraciones públicas: 4.315 millones de euros

· Plan de Digitalización de Pymes: más de 4.060 millones de euros

· Plan Nacional de Competencias Digitales: más de 3.590 millones de euros

Aparte, también destaca la Hoja de Ruta del 5G: casi 4.000 millones de euros y otras inversiones en que la digitalización es un componente importante, como en la Modernización y Competitividad del Sector Turístico: 3.400 millones de euros.

Aprobación del Plan

El Presidente de Gobierno ha explicado al término de la reunión de la Comisión Interministerial que “todo está preparado para que comiencen a desarrollarse los primeros proyectos en cuanto se apruebe el Plan de Recuperación”.

Pero no sabemos cuándo se aprobará, porque, aparte de aprobarlo el Consejo de Ministros, debe aprobarlo la Comisión Europea, conforme al Reglamento UE por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Por otro lado, una cosa es que se apruebe el Plan que presente cada país y otra, que se liberen los fondos; y eso no sucederá hasta que se venza la resistencia que han mostrado algunos Estados miembros. El cronograma puede alargarse.

Plan de Digitalización de PYMEs

Uno de los retos que tiene planteado España desde hace 20 años es, sin duda, la digitalización de las PYMEs. Es nuestro talón de Aquiles, el punto en el que han fracasado todos los planes y agendas digitales. ¿Ocurrirá lo mismo ahora?

El Plan para la Digitalización de las PYMEs se presentó el pasado 27 de enero, junto con los otros dos planes: el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y el Plan Nacional de Competencias Digitales.

Entonces se dijo que preveía una inversión pública próxima a 5.000 millones de euros hasta 2023, aunque ayer supimos que al final se queda en 4.060 millones. Pero el problema no es, sólo, 1.000 millones menos, sino cómo se van a invertir.

Gastos elegibles

Y digo ‘invertir’, porque no se trata de ‘gastar’, aunque las inversiones, desde el punto de vista presupuestario, sean un gasto. Sino de realizar una inversión de cara al futuro de las PYMEs o, mejor dicho, para que las PYMEs tengan un futuro.

Los fondos UE “sólo financiarán gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo”. No cualquier gasto.

Por eso, lo más difícil será, creo, convencer a las PYMEs, que están ahogadas por las deudas y que luchan, no ya por ser más competitivas, sino por sobrevivir, de que participen en estos planes, que suponen, además, una carga burocrática.

Caja de herramientas digitales

Entre las medidas incluidas en el Plan de Digitalización de las PYMEs hay unas que ya se han intentado, como la caja de herramientas digitales (Digital Toolkit), a la que se va a dedicar la mayor parte de los recursos (unos 3.000 millones).

No sé si se habrán evaluado anteriores experiencias y corregido errores, pero es difícil que la mayoría de micro-PYMEs españolas tengan tiempo y conocimientos suficientes para poder formarse en el uso de dichas herramientas digitales.

Aparte de que, como decía antes, las PYMEs están preocupadas por sobrevivir, tenemos en España un problema generacional y muchas de las micro-PYMEs son empresas familiares en las que los responsables no son nativos digitales.

Agentes del Cambio

Por eso, tengo más esperanza en el programa ‘Agentes del Cambio’, aunque no me guste especialmente este nombre. Me parece más expresivo el que se barajó hace años de ‘Facilitadores Digitales’, pero entonces no había dinero para ello.

“Es un programa que cuenta con 300 millones para financiar la incorporación de ‘profesionales en transformación digital’ en las PYMEs para ayudar a desarrollar su plan de digitalización y acelerar su transformación digital”, se dice en el Plan.

“Los ‘agentes del cambio’ podrán haberse formado, a su vez, en el ‘Programa de Expertos’ (del Plan Nacional de Competencias Digitales), que cuenta con 100 millones para formar a jóvenes expertos en digitalización de las PYMEs”.

Carrera de obstáculos

1. El principal problema de los planes de digitalización de las PYMEs es que las ayudas les lleguen. La mayoría de las veces ni se enteran. Hay que buscar alianzas con cámaras de comercio, asociaciones sectoriales, gestorías, etc.

2. Salvado el primer obstáculo, el segundo es que las entiendan y las soliciten y, luego, justifiquen. Y todos sabemos la dificultad de los trámites burocráticos y el tiempo que se emplea en ellos. También en esto van a necesitar ayuda.

3. Por eso es muy importante que se formen, cuanto antes, a esos ‘Agentes del Cambio’ (o Facilitadores Digitales), para que ayuden a las PYMEs en todo el proceso, tanto desde dentro (en plantilla) como desde fuera (autónomos).