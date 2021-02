Chenoa y su frase que pasó desapercibida sobre ser borde

"Yo he hecho una camiseta que pone 'no soy borde, tengo carácter'", dice Chenoa en un encuentro con Isabel Gemio durante su viaje con Jesulín de Ubrique en 'Dos parejas y un destino'. Tal momento pasa desapercibido mientras que la presentadora de 'Sorpresa, sorpresa' se excusa sobre una polémica que amplificó Telecinco y que intenta aprovechar este formato como reclamo. Se entiende el intento, no se debía omitir tal tema. Aunque, eso sí, las polémicas del ecosistema de Telecinco no suelen servir para aupar la audiencia de otros canales. Y este docushow viajero se emite en La 1.

Sin embargo, el programa incidía sobre una entrevista de Gemio en su canal de Youtube a una María Teresa Campos que se sintió incomodada. De hecho, la propia Campos recalcó durante la charla que ella "no había venido a terapia", ya que Gemio insistía en cuestiones más afines a los programas del corazón que critica que a la segunda vuelta de una conversación entre periodistas de larga trayectoria que esperaba María Teresa (porque Campos ya la había entrevistado en su propio canal de Youtube). Malentendidos aparte, Gemio ha intentado resarcirse de este choque mediático ante la audiencia de TVE. El problema es que la mayor parte de este público probablemente ni siquiera sabía de qué iba el asunto y ha faltado más contexto para explicarlo. Como consecuencia, todo se ha diluido.

Hasta cuando Chenoa ha recalcado que, habitualmente, se confunde carácter con ser borde. Buen capote a la Gemio. Aunque no se enterara. Pero este apunte es muy relevante, pues ahí Chenoa ha retratado con inteligencia una característica de nuestra televisión que ella misma ha vivido, pues sobre todo sufren los participantes de los concursos de talentos.

Porque las personas que pisan un plató de un talent show con el genio de la seguridad suelen, paradójicamente, caer más antipáticas a las audiencias de masas de España. El motivo: se confunde la presencia escénica rotunda con la arrogancia, especialmente en las mujeres. Otra macromachismo interiorizado que llevamos a cuestas.

Sí, confundir personalidad con soberbia es más habitual de lo que parece. Lo que provoca que los talents shows premien a los que imitan más que a los que no se parecen a nadie. Un prejuicio que estamos empezando a desaprender. Aunque confundir seguridad con prepotencia está más instalado de lo que pensamos en nuestro talante colectivo.

Chenoa lo padeció en 'OT'. Después, muchos más. Y casi siempre la misma historia: el público rechaza cuando no puede opinar sobre cómo tienes que comportarte porque ya lo tienes decidido. A no ser que lo disimules con una buena dosis de cándida ingenuidad.

En la duda está la puerta de entrada de los mediocres a tu personalidad. Y, por eso, cuando eres seguro de ti mismo los mediocres pueden catalogarte como borde. Aunque simplemente estés logrando lo más difícil: intentar ser lo que quieres ser. En el fondo, es lo que intentaba decir Chenoa a Gemio al sacar lo de la frase de su camiseta. Era quizá lo más interesante del programa. Aunque Gemio quizá no se percató.