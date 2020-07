El error que À Punt intenta remediar: cómo desmontar los prejuicios de una nueva tele autonómica

Tras el abrupto y chapucero corte de emisiones de Canal 9 en 2013, la Comunidad Valenciana recuperó en 2018 su radio televisión autonómica bajo el sello de À Punt. Pero el proyecto no ha terminado de despegar.

A parte del nombre -muy experimental y poco práctico- elegido para la emisora, uno de los problemas del lanzamiento de esta autonómica ha radicado en que la obsesión por diferenciarse radicalmente del estigma de su predecesor, aquel canal de 'Tómbola', fomentó una programación desconectada de la realidad social autonómica. No había nada nuevo y, a la vez, todo caía en el malentendido tópico de modernidad. Pero la modernidad no existe si no captas los matices que definen la diversidad de la audiencia a la que te diriges y representas.

A la hora de armar una radio televisión pública es fácil caer en el error de confundir servicio público con programas con protocolos rígidos que no son empáticos con la sociedad. Es lo que sucedió a À Punt. El grueso de su oferta no transmitía la espontaneidad de lo próximo y contagiaba cierta lejanía de lo snob. Tampoco se promocionó con ingenio allá donde consumen los interesados en este tipo de contenido audiovisual: desde la prensa local tradicional a eventos populares. La ciudadanía ni conocía ni reconocía su nueva radio televisión pública.

Hasta que aparecía Carolina Ferre, fichaje estelar de la emisora desde sus comienzos, y se ponía a retransmitir las fiestas mayores a pie de calle. Porque la buena autonómica está a pie de calle como uno más. Cercana, irónica y con su transparente curiosidad, Ferre rompía con lo institucional de una nueva cadena hasta convertirla en cómplice. Entonces, el público empezaba a descubrir que había vuelto un canal que narraba su cotidianidad. Y lo hacía con el valor añadido de cierto espíritu crítico.

Este verano, en el que no habrá fiestas mayores por la crisis sanitaria a la que asistimos, À Punt ha dado un paso más allá y se ha quitado los autocomplejos con los que llegó. Así, el canal ha estrenado en sus tardes el magacín 'La terrassa'. Un acierto para crear una cita diaria en la programación. Aunque, a priori, este espacio puede parecer antiguo. De hecho, el programa cuenta incluso con una pegadiza sintonía de las que ya no se estilan en la tele. Pero funciona. Vamos que si funciona.

La canción crea el ambiente de una verbena. Y, cada tarde, Carolina Ferre entra por una gran puerta del decorado bailando el tema. No hay prisa por empezar, se regodean en la música con una orquesta interpretando la canción del show. La presentadora no está sola. A su lado, Eduard Forés con el que presentó el mítico 'Tela Marinera' de Canal 9. Con esta pareja tan recordada por los valencianos, en cierto sentido À Punt se ha quitado el malentendido corsé de tele de prestigio y se atreve a aprovechar la nostalgia social de la tele de la que es heredera.

Y la mezcla es una poderosa alternativa frente a la homogeneidad de otras televisiones. La tele autonómica se transforma en la plaza principal de la celebración en un 2020 sin celebraciones en las plazas. La escenografía no tiene mucho presupuesto. Da igual, pues el decorado sí que define un ambiente propio con diferentes sets que enriquecen el relato del show, como la barra de bar. Así el canal desmonta la manoseada dinámica de los programas de conexiones con reporteros en directo y crea un festivo y particular epicentro desde el que divulgar tradiciones, descubrir peculiaridades de la comunidad y abrir una ventana a temas de actualidad. Todo a través del entretenimiento clásico que puede cumplir su función de plasmar la diversidad de la Comunidad Valenciana. Ahora el formato necesita tiempo, pero ya ha logrado una meta que urgía alcanzar con energía la autonómica más joven: jugar en directo con el espectador para no sólo estar viva, sino también parecerlo.

