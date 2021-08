El gazpacho de Belén Esteban: cuando el gag se tuerce en publicidad gratis

Belén Esteban tiene carisma. Sí, tiene carisma. Es una de las personas más carismáticamente representativas de nuestra televisión. Es objetivo. Incluso ha sabido crear un idioma propio de frases para la posteridad, de esas que dentro de años se seguirán diciendo sin recordar su procedencia. El poder de masas de la televisión ha aupado a un personaje que ha ido creciendo durante treinta años a ojos de un espectador que, también, ha ido avanzando con ella.

Y Belén Esteban ha crecido tanto que se ha terminado creyendo su propio personaje, lo que la permite en directo dejarse llevar con una seguridad escénica aplastante. No le impone un plató, hasta cuenta con un punto de inconsciencia que le ayuda a dejar fluir sus imperfecciones como una más de la sociedad. Aunque no sea una más de la sociedad.

Así, Belén Esteban se ha convertido en una fábrica de frases lapidarias, de sufrimientos identificables y hasta de delirios de discoteca de barrio. Tanto que, a veces, puede parecer una parodia de sí misma. Porque está segura de sí misma. Y la audiencia la ha interiorizado como un personaje magnético, que o sientes de la familia o te da mucha risa. Como consecuencia, Esteban lleva ya años y años consolidada como un producto que despierta interés en aquello que toca. De ahí que no sea raro que hayan encargado a la copresentadora de 'Sálvame' poner su imagen a una línea de gazpacho. Con su foto bien plantada en el bote.

La jugada empresarial ha obtenido rendimientos, pues la compañía se ha ahorrado una gran inversión en una campaña de márketing porque es el propio espectador el que mueve el producto, se hace la foto con él y hasta hace humor en las redes sociales posando junto a la botella de gazpacho con la cara de Esteban.

Belén Esteban es un personaje tan pintoresco que favorece la curiosidad de intentar probar a cómo sabe el gazpacho al que da nombre pero, sobre todo, propicia la necesidad de posar con el envase y realizar el propio meme en las redes sociales. Objetivo cumplido: los usuarios de las redes sociales proyectan, sin ánimo de lucro, el famoso gazpacho de Esteban. El público necesita hacer el meme o la recomendación en sus perfiles en redes sociales por el magnetismo de un personaje que no les crea indiferencia en la tele, que es carne de gag constante. Muchos quieren sentirse partícipes de esa comedia y, mientras tanto, publicitan un gazpacho de bote.

Son las otras formas de publicidad aprovechando la plataforma participativa que son las redes sociales, que no dejan de ser una evolución más del 'boca a boca' de siempre. La cadena de conversación en la que todos participamos y en la que ha logrado introducirse Belén Esteban como una corriente eléctrica de la que no hay escapatoria, seas como seas, pienses como pienses, veas Telecinco o no. Ha trascendido la tele para ser un personaje de la cultura social.