El imparable spoiler: consumir televisión en diferido conociendo el desenlace

Aunque se eviten las redes sociales, es complicado escapar del spoiler cuando un programa de televisión ha terminado su emisión tradicional. Es entrar a la página web de la cadena para ver el espacio que no se ha podido ver en directo y, ahí, el espectador se encuentra destacada la resolución de tal contenido. Muchas veces, son los propios canales los que destripan el final de su propuesta. Ni siquiera se da una tregua a la audiencia para que pueda consumir tranquilamente este tipo de producto en el bajo demanda. Su experiencia de visionado ya será diferente: disfrutará del concurso o talent show con la ventaja (o desgracia) de saber quién gana o quién se esconde debajo de una máscara, en el caso de 'Mask Singer'.

La única solución a este drama de los nuevos tiempos televisivos está en que el público no entre a las webs clásicas de las cadenas y sólo acuda a las aplicaciones bajo demanda, que no deben destripar el final de cualquier género audiovisual. La propia RTVE ya ha lanzado su RTVE Play en el que se puede acceder a espacios como 'MasterChef' sin pasar por el portal clásico de la cadena pública y sufrir el choque con un titular en donde pone en grande, por ejemplo, el nombre del ganador del talent show culinario. Lo que provoca la resignación de los fieles que siguen el talent show en diferido para ahorrarse trasnochar con un formato de tan larga duración, que acaba a las tantas.

Evitar los portales de las cadenas e ir a sus aplicaciones bajo demanda es la forma de conciliar el seguimiento de un programa a posteriori sin el sobresalto de toparse antes de tiempo con la información sobre quién es el expulsado o, directamente, el ganador. Aunque también la audiencia debe entender que un concurso no es como una serie. Uno de los puntos fuertes de un talent show está en que se consume en colectividad, como un partido de fútbol. El espectador comenta en tiempo real y los medios de comunicación se hacen eco del resultado justo cuando acontece.

Es la televisión-evento en la que nada más acabar el espectáculo es noticia quién gana y quién pierde. Pero hay un público que cree que se debe consumir todo como si fuera una ficción. Pero no, no todo es el género de ficción. Las competiciones se cuentan en directo, sean del tipo que sea. Y cuando terminan son noticia. Porque no es una trama de una serie atemporal, es fruto de un juego participado y esforzado por personas reales que aspiran a su reconocimiento. E incluso a poder celebrarlo sin contención.