El problema de la emisión de las ruedas de prensa interminables

La historia se repite. Como sucedió durante los meses del confinamiento, La 1 de Televisión Española ha sido la cadena que más tiempo ha dedicado a las ruedas de prensa sobre el estado del temporal. Comparecencias desde delegación de Madrid con los ministros Grande-Marlaska y Ábalos. Tanto en mañana y tarde, su aparición es relevante y la cadena pública las ha emitido al completo modificando su programación habitual.

Mientras tanto, Telemadrid está produciendo el mayor especial informativo sobre la gran nevada de Madrid desde su versátil plató de los 'Telenoticias' También conectan, por su puesto, con las ruedas de prensa, pero la decisión editorial es diferente a TVE: las cortan después de unos minutos para volver a la calle. El motivo: es allí donde está la noticia, donde se toma el pulso a la realidad de la calle. Y la cadena autonómica lo realiza con un especial informativo ágil, útil y moderno. Hablan con los protagonistas de la noticia, responsables públicos, acuden a los expertos con su meteorólogo de cabecera Antonio López y preguntan a los ciudadanos con una coreografía interesante de realización. No dan tregua a pesar de las dificultades climatológicas, la cadena está literalmente tocando la nieve.

En La 1 de TVE, en cambio, se prioriza dar íntegra la rueda de prensa. Con preguntas incluidas. Así el espectador puede tener el acceso completo a todo el contenido. Las dos ruedas de prensa han sido emitidas hasta que el responsable de comunicación de turno las despedía. Pero en 2021 una rueda de prensa se puede retransmitir al completo de forma online, invitando al espectador interesado en toda la comparecencia a seguirlo en directo en la plataforma y aplicación de rtve.es y en el 'Canal 24 Horas'. De esta forma, se potencia el canal temático del grupo y la flexibilidad de la coorporación a la hora de distribución de contenidos a la vez que Radio Televisión Española consigue no expulsar de la primera cadena al público más masivo, como hábilmente intenta Telemadrid o también Telecinco, que enchufó la rueda de prensa de tarde desde 'Viva la vida' sólo en su tramo más relevante.

Y es que no tiene demasiado sentido retransmitir cada minuto de una rueda de prensa oficial, en la que se repiten conceptos y preguntas. Que nadie se engañe: eso ni es televisivo ni es periodístico. Aunque vivamos inmersos en la sociedad del reality del vivo y del directo.

Emitir en bruto el discurso oficial no es ejercer el periodismo, el valor de los televisivo está en dar el contexto y jerarquizar lo que se comunica para poder entenderlo después con claridad. Es importante conectar para estar ahí en el momento en el que ocurre el comunicado, pero también saber en qué instante ya no aporta. Es lo que intentó Telemadrid en su maratoniano especial que, en cambio, es atractivo de seguir. Te mantiene con flexibilidad de conexiones conectado a la calle.

Que la manera frenética de consumir y emitir la información en tiempos de redes sociales no impida observar con la suficiente perspectiva la contraindicación de la emisión de ruedas de prensa eternas por la primera cadena, que se lleva reproduciendo desde el inicio de la pandemia y que desvirtúa la percepción social de La 1 de TVE. Lo que hace a esta cadena menos competitiva, ya que el público la interioriza como una cadena institucional en vez de como una aliada que acompaña con entretenimiento inspirador e información creíble con el prisma de la autoría periodística.

Y en autoría periodística la cadena pública, durante las ediciones habituales y especiales de los Telediarios de este fin de semana, ha desarrollado uno de los despliegues más ricos de la televisión nacional. No sólo periodístico, también de calidad de imagen y fortaleza en pluralidad de conexiones. Esa pluralidad que atesora la red de centros de TVE debe ser la cara más visible de una programación que necesita no olvidarse de jerarquizar cuando los filtros del periodismo. Las ruedas de prensa en directo no siempre son relevantes en una televisión generalista, lo relevante se analiza después para que se entienda con todas las aristas que dibujan una buena foto final. Ese es el servicio público que permite comprender la complejidad de la noticia. Es más, una rueda de prensa eterna emitida en bruto puede ser contraproducente para la identidad del canal y la credibilidad de su audiencia. Con la gran nevada en Telemadrid lo vieron claro, en TVE no tanto.