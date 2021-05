La fuente de 'Friends', única superviviente de las escenografías de la serie

La reunión de 'Friends' ha reconstruido los míticos decorados de la serie para lograr el golpe de efecto de ver a sus protagonistas tantos años después reencontrándose con sus apartamentos y el Central Perk, como si las escenografías de las casas y la inolvidable cafetería nunca se hubieran movido del estudio donde se rodó la mítica sitcom. Pero no, estos decorados no son los mismos. Sólo son una reproducción. Minuciosa, aunque no clónica.

En televisión y en cine pocas escenografías sobreviven, hay que seguir utilizando los estudios para rodar lo nuevo y lo viejo queda en la memoria colectiva. Sin embargo, sí existe un lugar icónico de 'Friends' que sigue plantado en el mismo lugar que cuando empezó la ficción. Se trata de la fuente que protagoniza la icónica cabecera de la comedia.

Por supuesto, tal emblemática localización ha sido utilizada en el reencuentro de los actores de 'Friends'. Ahí James Corden ha entrevistado a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Juntos, junto a aquella fuente ornamental en la que se bañaron para crear una estampa para la posteridad.

Eso sí, Corden tiene que apagar los chorros de la fuente. Y lo explica: el ruido del agua iba a interferir en la charla. Pero, cuando acaba la reunión, el agua se vuelve a disparar, tal vez, para acabar la cita donde empezó todo. Ahí, delante de un lugar desconocido que se convertía en mítico. Aunque no es accesible al público. Porque, en efecto, también es un decorado.

Muchos buscan la fuente por 'Nueva York', pero la realidad es que poco de 'Friends' se rodó en la reconocible capital que protagonizaba la serie. Sólo se grabaron allí los planos de transición para ubicar las tramas en calles neoyorkinas. Pero los actores siempre estaban en estudios de Hollywood. Y ahí también está la fuente, pues forma parte de uno de los complejos propiedad de Warner Bros en Burbank, California. En medio de un polígono de oficinas, platós y calles listas para rodar lo que sea.

La fuente está en unos terrenos que se aprovechan para reproducir calles reales y, así, poder grabar en un espacio controlable que no requiere cortar tránsito de personas y tráfico. Los propios edificios de fondo también son un decorado. Existe diferentes calles en Los Ángeles diseñadas para rodajes que reproducen ambientes que se pueden asociar a Nueva York o urbanizaciones de California.

Y la fuente de 'Friends' forma parte de uno de esos complejos. De hecho, antes de 'Friends', sus vistosos chorros se han colado en películas como 'El retorno de las brujas'. Y ahí sigue, dentro de un polígono industrial menos romántico de lo que parece a primera vista. Pero, por suerte, sobrevive. Incluso para emocionarnos con el reencuentro de la pandilla de 'Friends'. Esa pandilla que hizo especial este lugar en el ojo de varias generaciones. Un lugar en el que se podrían haber vuelto a bañar como colofón final. Pero no, ya no son aquellos chicos de 1994.