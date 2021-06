La imagen de infarto de 'Pasapalabra'

Con la 'X', Pablo Díaz está a punto de llevarse el rosco de 'Pasapalabra', que vale la vertiginosa cifra de más un millón y medio de euros. Y Antena 3 ha realizado una promoción para avisar de que el violinista, que lleva más de 250 programas participando en el concurso de más éxito de la televisión actual, está más cerca (que quizá nunca) de abrazar el bote.

La imagen del spot es impactante: con Pablo suspirando con una emoción que traspasa la pantalla. Aunque el espectador, esta vez, ya no se hará excesivas ilusiones, pues en febrero ya hubo otro spot que vendió con épica una posible culminación de la hazaña por Díaz. Y el público, acostumbrado a los spoilers, pensó que el famoso concursante ganaba el rosco sí o sí. Pero no. Pablo Díaz se quedó a una casilla de la meta.

Ahora, Antena 3 vuelve a jugar con una promo que propulsa el interés por su concurso estrella en los próximos días. No obstante, 'Pasapalabra' ya no necesita ni publicitarse: es la gran cita diaria de la pantalla y en cada jornada pulveriza el share, sobre todo con su rompe-audiencias prueba final.

Al final, este tipo de pícaras campañas de promoción crean una interesante propuesta: impulsan la expectación por el programa -lo que propicia que esta semana se sumen otros curiosos públicos a 'Pasapalabra'- y, a la vez, recuperan la magia de la emoción de que se puede ganar o perder lo anuncien o no. Sobre todo si la promo no es lo que parece. Así la curva por la audiencia continuará arrasando en cada entrega de 'Pasapalabra' y no sólo cuando se programe un anuncio que destripa que hay premio.

En este caso, además, el público se engancha todavía más viendo crecer a lo largo del tiempo a un concursante tan carismático como Pablo, con el que la audiencia ha creado un todopoderoso vínculo porque despierta una empatía especial con esa expresividad que tan bien aprovecha la breve promoción: recalcando su intenso suspiro que no se sabe muy bien qué significa ¿duda? ¿victoria?

Una promoción que no es un spoiler, es un hábil anzuelo para romper con cualquier atisbo de monotonía del concurso y recalcar que está al caer un rosco de infarto. Sin avisar de ningún premio, sin decir (todavía) la fecha de la emisión para que el público esté atento: en cualquier instante puede suceder. Aunque la camiseta que viste el bueno de Pablo Díaz dará una buena pista de cuál es el día...