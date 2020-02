'La Resistencia' y su 'celebración' del coronavirus

"Le han dado la baja, le han dicho que no salga de casa y vaya siempre con mascarilla. No me quiero venir arriba, pero podríamos estar frente... ¡al primer caso de coronavirus en la tele de España! ¡Aquí!", dice Ricardo Castella en 'La Resistencia'. David Broncano aplaude. El público, celebra. "Primero nos dan el 'Ondas' y luego esto, estamos en racha de premios", remata con alegría Castella.

Hablan de Nacho Martínez, cámara del programa de El Terrat y Movistar Plus, que sólo tiene una gripe común. Pero el late show lo juega como si hubiera alguna posibilidad de que les tocara el hito del primer caso de coranovirus dentro de la tele. Osados. Y es que ellos saben que la televisión sin osadía es menos televisión. Y, de paso, crean una aguda sátira de la picaresca nacional: mientras por la mañana Ana Rosa Quintana toma la temperatura a sus colaboradores muy seriamente en directo, los de Broncano dan la vuelta a la intensidad de la tensión televisiva que rodea el tratamiento mediático del coranovirus. Tanto que hasta provocan un feliz 'Bienvenido, Mister Coranovirus'. Berlanga sería espectador fiel de 'La Resistencia'.

Este gag podría ser una parodia sobre la televisión del golpe de efecto, ávida de poder mostrar más imágenes en primera persona del coranovirus con las que atrapar al espectador. Aunque no las tiene. Y, por tanto, no sabe con qué rellenar esas horas y horas de programación.

Pero el coronavirus no es un reality-show. No se pueden utilizar las mismas dinámicas con las que se crean debates eternos de 'Supervivientes', estirando los dimes y diretes sin fin. Es una tema de salud serio, no debería existir margen a la especulación y a la venta de humo de la tele adicta al cebo. Hay que ser escrupulosos.

Al final, como suele pasar, los buenos guionistas de comedia están siendo ruciales para retratar nuestro tiempo con el ingenio que merece nuestra historia. Incluso dando el giro al camino fácil del miedo. La comedia se ha convertido en un catalizador de la realidad en todas las pantallas. A una velocidad de récord, más de 400.000 usuarios han seguido a la cuenta de Twitter @CoronaVid19, un brillante perfil sarcástico en el que el coranovirus cobra vida, a su manera. Este usuario, que esconde mirada clara y calculada de guionista, también está radiografiando latentemente la forma de actuar de esos magacines hambrientos de sucesos graves que proyecten miedo. Porque el miedo dicen que sube el share. Y esta temporada no había ningún miedo en el foco mediático.

A ver si me llevan a El Hormiguero. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Pero la sociedad termina relativizando y riéndose. Con cautela, pero se ríe. Porque la buena comedia es el antídoto para sobrevivir mejor y, sobre todo, es el antídoto para invitar a pensar a través de la creatividad. Esa creatividad que nos fotografía como sociedad y, a la vez, fagocita lo inservible de los malditos miedos.

