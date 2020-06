Sonsoles Ónega: claves de un asalto a 'La casa fuerte'

'Supervivientes 2020' ha terminado con un cambio de presentador en su última semana en emisión. De repente, Sonsoles Ónega se hacía cargo del debate dominical de la recta final del reality de Mediaset. A priori puede parecer una decisión extraña, pero representa la inteligencia de Telecinco para hacer trasvase de públicos entre su cartera de programas.

'Supervivientes' acabó este jueves y, ahora, empieza 'La casa fuerte', que viene a ser otro reality que también estará conducido por el omnipresente Jorge Javier Vázquez. Esta vez, acompañado por Sonsoles Ónega. Sorpresa, una reputada periodista de información dando el salto al controvertido espectáculo de la tele-realidad. No era un nombre esperado, pero en eso consiste la televisión: transgredir. No ser previsible.

Pero como Ónega no es habitual en estos menesteres hay que introducirla antes en su nuevo hábitat para ir acostumbrando al ojo del público del canal. Así llegó una semana antes del nuevo programa al gran plató de los realities de Mediaset. Con esta toma de contacto, se establece como un puente entre los dos programas, el del éxito 'Supervivientes' y el novato 'La casa fuerte'.

Sin embargo, con conectar ambos realities no es suficiente para facilitar la transición de espectadores y ahí se cristaliza una de las imprescindibles destrezas de Mediaset: transforman a sus presentadores en estrellas identificables dando tiempo a tomen posiciones y proyecten su personalidad. Incluso antes de empezar el programa del que serán titular.

Es el caso de Sonsoles Ónega que el domingo, como es lógico, aún estaba algo coartada en este nuevo contexto de maestra de ceremonias de un circo de tantas pistas, tantas tramas y tantos gritos. Pero al lanzamiento de 'La casa fuerte' la periodista ya no llegará con el miedo del primer día. Ha tenido su propio ensayo general y retransmitido en directo.

Muchos no entenderán el cambio de registro de Ónega. Pero en Telecinco conocen bien la importancia de crear un elenco de presentadores reconocibles en el espectador. No sólo se identifican con el programa que presentan, se identifican con todo el canal de manera global. O eso intentan. Así la cadena hace una marca más homogénea, que mantiene públicos prácticamente pongan lo que pongan.

Y Ónega dándose a conocer a más amplios espectadores en el prime time también puede atraer a nuevos curiosos a su 'Ya es mediodía', donde también hablará del reality. Y es que los realities son la materia prima que alimenta a todos los magacines de la cadena. De su éxito depende que la emisora sea más fuerte y más débil, como también su triunfo depende que su elenco de presentadores sea como de la familia más allá del género televisivo que controlan. Sonsoles Ónega ya ha entrado en ese círculo de elegidos que se complementan entre sí. A su favor, no se parece nada a otro perfil de los presentadores estrellas de Mediaset. No es una presentadora convencional y eso es una ventaja en los tiempos que corren, donde hasta desconcertar es útil para no pasar desapercibido.